Ученые экспериментально подтвердили мнение, что хождение в туалет со смартфонами приводит к увеличению риска геморроя. Они советуют посещать это место с пустыми руками и не тратить на «заседания» больше нескольких минут, следует из исследования, опубликованного в журнале PLOS One.

Смартфоны давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни, их использование в дневное и даже ночное время оказывает влияние на поведение людей, связанное с гигиеной и здоровьем — люди берут гаджеты в ванную, в постель и даже туалет.

Ученые под руководством Читана Рампрасада из Медицинского центра «Бет-Изрейел» (США) решили проверить часто встречающееся мнение, что якобы зависание в смартфоне при посещении туалета приводит к геморрою. «Несмотря на наличие отдельных свидетельств, многофакторного анализа связи использования смартфона с геморроем не проводилось. В этом перекрестном исследовании мы оценили связь между использованием смартфона в туалете и геморроем», — говорится в исследовании.

В нем приняло участие 125 человек, все они заполнили опросник, ответив на вопросы об образе жизни, привычках, о том, берут ли они в туалет телефоны, сколько времени занимаются там скроллингом, и какой именно контент просматривают.

Анализ показал, что 66% опрошенных берут смартфон в туалет часто, причем как правило, это молодые люди. Чтобы объективно оценить влияние этой привычки на здоровье, ученые учли и другие факторы, влияющие на риск возникновения геморроя — неподвижный образ жизни, возраст, употребление в пищу клетчатки.

Приняв во внимание эти факторы, ученые подсчитали, что у людей, использующих смартфоны при помещении туалета, риск геморроя на 46% выше, чем у тех, кто ходит туда с пустыми руками.

Время, проводимое в туалете, у людей с телефонами, оказалось значительно выше, чем у остальных: так, из тех, кто берет с собой в туалет смартфон, 37% проводят там больше 5 минут, без телефона же так надолго задерживаются лишь 7,1%. Чаще всего люди в туалете читают новости и социальные сети. К удивлению ученых натуживание не оказалось связанным ни с использованием смартфонов, ни с риском геморроя, о чем свидетельствовали прежние исследования.

«Это исследование подкрепляет совет оставлять смартфоны за пределами туалета и стараться проводить там не более нескольких минут, чтобы освободить кишечник. Если это занимает больше времени, задайтесь вопросом — может процесс чем-то затруднен, или вы были сосредоточены на чем-то другом?», — пояснила соавтор работы Триша Пасрича.