Американские психологи впервые смогли не только навязать спящим людям нужные сновидения, но и помогли во сне найти решения для сложных головоломок. Исследование об этом опубликовано в журнале Neuroscience of Consciousness.

Утро вечера мудренее — старая пословица, означающая, что после сна на свежую голову лучше принимать решения. Несмотря на множество литературных и житейских примеров озарений, которые происходили у людей во сне при решении каких-то задач, исследовать этот вопрос до последнего времени не представлялось возможным из-за сложности проведения контролируемого эксперимента.

Ученые под руководством Карен Конколи из Северо-Западного университета (США) впервые экспериментально смогли вызвать нужные сновидения, которые способствовали решению поставленной задачи.

В эксперименте участвовали 20 добровольцев, сообщивших о склонности к осознанным сновидениям — типу сна, в котором человек понимает, что спит, и может управлять своими действиями, поведением окружающих.

Каждому добровольцу во время прослушивания 3-минутных саундтреков предлагалось решить несколько головоломок, — каждую со своим саундтреком. Большая часть головоломок решена не была, и участникам было предложено провести ночь в лаборатории, не думая о решении перед сном.

Во время так называемой фазы быстрого сна (REM — rapid eye movement) участникам проигрывались саундтреки из половины нерешенных загадок с целью навеять людям сны на нужную тему. Некоторые участники по договоренности во время сна дали понять, что сигнал получили, и думают во сне над загадкой — с помощью короткого выдоха-выдоха.

После эксперимента его участники рассказали ученым о своих снах. Многие сновидения включали элементы или идеи, связанные с головоломками, однако у 12 из 20 сны были связаны именно с теми головоломками, которые им подсказывали.

Эти добровольцы в итоге позднее пришли к верному решению задачи — но именно той, которую им навеяли во сне, что подняло решаемость таких задач с 20% до 40%.

Всего же 75% участников видели сны, в которых фигурировали фрагменты нерешенных головоломок, а те из них, что приснились после звуковых подсказок, в итоге решались верно с вероятностью 42% против 17%.

«Даже когда сны были неосознанными, один человек попросил другого участника сна о помощи в решении подсказанной задачи. Другому подсказали задачу с деревьями, и он проснулся во сне, шагая по лесу. Еще одной подсказали загадку о джунглях, и она проснулась ото сна, в котором рыбачила в джунглях. Решаю эту загадку», — рассказала Конколи.

По ее словам, открытие показало техническую способность ученых вызывать нужные сновидения, и роль фазы REM в креативном решении задач. «Если ученые могут определенно сказать, что сны важны для решения задач, креативности и регуляции эмоций, надеемся, что люди начнут воспринимать сны серьезно как путь к душевному здоровью и благополучию», — добавила она.