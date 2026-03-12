Идея Илона Маска взрывать на полюсах Марса термоядерные заряды, высказанная им неоднократно в последние годы, не приведет к образованию на планете ни атмосферы, ни жидкой воды. Таким мнением, подкрепив его расчетами, поделился в интервью RTVI ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Вячеслав Турышев.

«Я бы сказал так: это эффектная идея, но не инженерное решение задачи. Даже если рассматривать сублимацию полярного CO2, доступный погребенный резервуар оценивается примерно в 6 мбар (600 Па), то есть около 2.3 × 1016 кг. Идеальная энергия на его высвобождение — порядка 1022 Дж. Но даже полное высвобождение этого резерва не выводит Марс ни к глобально устойчивой жидкой воде, ни к дышащей атмосфере», — рассказал Турышев в интервью RTVI.

Еще в сентябре 2015 года миллиардер Илон Маск, выступая в телевизионном шоу предложил взрывать на полюсах Марса термоядерные заряды, чтобы нагреть Марс и быстро испарить с поверхности планеты сухой лед. Это заявление вызвало целый ряд откликов у ученых и политиков. Например, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал предложение Маска прикрытием для выведения ядерного оружия в космос и намекнул, что России есть, чем на это ответить. К идее взрывать на Марсе ядерные заряды Маск возвращался и позднее.

«Иными словами, один мощный импульс не закрывает проблему запасов вещества, теплового режима, состава атмосферы и ее удержания. Здесь нужна не эффектная акция, а длинная управляемая индустриальная программа», — пояснил Турышев.