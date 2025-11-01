В Белгородской области разыскивают рядового Алексея Кострикина, ранее задержанного за убийство местного жителя и изнасилование его жены и сбежавшего из-под стражи вечером 31 октября. Об этом сообщило региональное издание Fonar.tv. Побег и розыск военнослужащего подтвердил на утреннем совещании белгородского правительства губернатор области Вячеслав Гладков, не назвав имени военного и совершенного им «тяжкого преступления».

Глава региона заявил, что правоохранительные органы предпринимают все меры для обнаружения обвиняемого. Он поручил региональному МВД усилить задействованные наряды, чтобы поймать сбежавшего максимально быстро.

Гладков также призвал глав администраций на местах, прежде всего Белгорода и Белгородского района, а также Яковлевского и Шебекинского округов, «поднять всю самооборону и все ДНД (добровольные народные дружины. — Прим. RTVI)».

«То есть весь ресурс вывести на взаимодействие с сотрудниками МВД, чтобы усилить количество людей, занятых в поиске, оказать содействие и вернуть преступника в руки правоохранительных органов», — сказал губернатор (цитата по видеотрансляции).

Отдельно Гладков поручил начальнику Управления региональной безопасности Евгению Воробьеву связаться с группировкой войск по поводу ночного патрулирования военной полицией, если поиски не завершатся до темного времени суток.

«В ночное время нужно, чтобы военная полиция усилила патрулирование, в первую очередь, Шебекинский и Белгородский районы и город Белгород», — сказал глава региона.

Fonar.tv и другие местные СМИ и телеграм-каналы распространили фото сбежавшего Кострикина 1984 года рождения и ориентировку на него, в которой указано, что он «одет в военную форму».

СМИ: преступников могло быть несколько

О задержании Алексея Кострикина сообщило управление Следственного комитета (СК) по Белгородской области 30 октября. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК) и изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК). За убийство грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Расследование взяла на контроль Главная военная прокуратура, из сообщения которой 31 октября стало известно, что Кострикину добавили обвинение в разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 УК).

По данным следствия, в октябре Кострикин проник в частный дом в поселке Новая Таволжанка, убил хозяина, изнасиловал его жену и скрылся. В сообщении говорится, что местонахождение военного установили «в считанные часы».

Его задержание провел следователь военного следственного отдела СК по Белгородскому гарнизону. В суд было направлено ходатайство о заключении Кострикина под стражу, однако он сумел сбежать.

Канал «Пепел — Белгород» писал 29 октября со ссылкой на местных жителей, что в дом на улице Волчанской Новой Таволжанки якобы проникли несколько военнослужащих, которые совершили групповое изнасилование, но поймали только одного, убившего хозяина. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Убитый и его жена помогали военным

Убитого мужчину звали Сергей, ему было 59 лет, он работал на крупном предприятии в городе Шебекино, пишет Fonar.tv. Его жена, по данным издания, работает учительницей в школе.

Коллега убитого рассказал Daily Storm, что он был «исключительно положительным человеком» и ни с кем не конфликтовал. Супруги, по словам соседки, всегда помогали военным, как и прочие жители, — кормили, покупали предметы первой необходимости, стирали вещи, которые приносили солдаты. Жена убитого выпекала для военных пончики с разными начинками, сказала женщина.

Как утверждает соседка, в ночь нападения неизвестный вскрыл пустующую постройку рядом с домом супругов.