В Васильевке (Запорожская область) не менее 10 человек пострадало при ударе украинского беспилотника по многоквартирному дому, есть погибшие, их число уточняется. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Нахожусь на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идет тушение пожара, разбор завалов», — отметил он.

Балицкий добавил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Власти округа сообщили, что жители атакованного многоквартирного дома в Васильевке эвакуированы в безопасное место.

Всего, по данным Минобороны, за прошедшую ночь российские системы ПВО уничтожили 72 беспилотника. Наибольшее число дронов перехватили над Астраханской областью и Крымом — по 20. Над Ростовской областью сбито 14, над Белгородской — восемь, над Краснодарским краем — четыре, над Курской — три, над Волгоградской — два, один — над Азовским морем

Мэр Армавира (Краснодарский край) Андрей Харченко сообщил, что украинские дроны атаковали территорию нефтебазы в промзоне. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы, добавил он.

В оперштабе Краснодарского края отметили, что к тушению пожара на нефтебазе привлекли 120 человек и 38 единиц техники. Огонь был локализован на площади 700 кв. метров.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что ночью Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу с применением 12 боеприпасов. В результате, по его данным, один мужчина обратился к врачам с баротравмой. Кроме того, повреждены три квартиры, две многоэтажки, здание одного из местных предприятий и пять транспортных средств.

Также пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Как пояснил Гладков, масштабные перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла зафиксированы в Белгороде и приграничных муниципалитетах. Ведутся восстановительные работы.

Крупные разрушения заметили и в округе. Так, в Шебекино поврежден объект инфраструктуры на территории предприятия, в селе Мешковое — два частных дома, две надворные постройки, линия электропередачи и автомобиль. В селе Дмитриевка — два частных дома.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью БПЛА были уничтожены в трех районах: Чертковском, Миллеровском, Морозовском. «Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — добавил он.