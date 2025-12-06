В результате атаки украинских беспилотников на Рязанскую область был поврежден жилой многоэтажный дом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Павел Малков.

«Возгорание на крыше оперативно ликвидировано, пострадавших нет», — отметил он.

Как уточнил глава региона, обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий. На месте работают оперативные службы, добавил он.

Малков напомнил о запрете на публикацию фото и видео последствий террористических атак в соцсетях и призвал жителей немедленно обращаться в оперативные службы в случае обнаружения обломков.

По данным «Рязань онлайн», предупреждение о беспилотной опасности жители получили 5 декабря в 22:10. Их призвали сохранять спокойствие, держаться подальше от окон и по возможности не выходить на улицу.

Местные жители рассказали Shot, что услышали звуки взрывов около 23:45. Они прогремели в центральной и западной части Рязани. Со слов очевидцев, один из дронов врезался в жилой дом, в результате чего на крыше начался пожар. Позже местные сообщили, что обломками БПЛА были также посечены около семи автомобилей. Телеграм-канал утверждает, что для атаки Киев использовал беспилотники типа «Лютый».

По информации «Осторожно, новости», речь идет о доме на Быстрецкой улице. Местные жители позже уточнили интернет-медиа, что повреждена часть крыши здания и его облицовка, на верхних этажах выбиты окна. Baza писала, что после взрыва жильцов экстренно эвакуировали.

По данным Mash, один из беспилотников, летевших на Рязань, застрял на дереве. На место выехали саперы, отметил телеграм-канал. Местные предполагают, что он мог быть направлен на вышку сотовой связи.

В то же время губернатор Воронежской области Александр Гусев объявлял опасность атаки БПЛА около шести раз за ночь. Режим действовал на всей территории региона, включая Нововоронеж, Бутурлиновский, Россошанский и Острогожский районы.

Он отметил, что в результате падения обломков пострадавших, по предварительным данным, нет. В области была повреждена линия электропередачи и зафиксированы разрушения в некоторых муниципалитетах. Речь идет, по словам Гусева, в частности, о крыше АЗС и кровле дома в СНТ. В еще одном районе в результате атаки была повреждена школа, малоэтажное здание, частный дом и автомобиль.

«В другом районе повреждения получили три частных дома, две надворные постройки и гараж с автомобилем внутри», — резюмировал он.

Ночью беспилотную опасность объявляли в Псковской области из-за угрозы атаки БПЛА на юге региона. Губернатор Михаил Ведерников предупредил о возможных ограничениях на работу связи и аэропорта.

Всего, по данным Минобороны России, за ночь было уничтожено 116 украинских беспилотников. Наибольшее число дронов ликвидировали над Рязанской областью (29) и Воронежской (27). Над Брянской областью сбили 23 дрона, над Белгородской — 21. 6 БПЛА уничтожили над Тверской областью. По три над Курской и Липецкой областями. Еще два нейтрализовали над Тамбовской областью и по одному — над Тульской и Орловской областями.

Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в воздушных гаванях Тамбова и Ярославля. Сейчас они сняты.