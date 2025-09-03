Российские ученые в сотрудничестве с западными генетиками сумели выделить древнейшую ДНК в останках мамонта возрастом 1,1 млн лет — рекорд для находок такого рода. Алексей Тихонов из Зоологического института РАН, соавтор открытия, опубликованного в журнале Cell, рассказал RTVI о его важности и потенциальной опасности древних патогенных микробов в останках мамонтов.

Российский геолог Сергей Вартанян в 1993 году опубликовал статью о том, что последние мамонты вымерли на острове Врангеля около 4000 лет назад. В 2024 году вышла статья, где он также соавтор, в которой показывалось, что вымирание мамонтов на острове Врангеля не было связано с инбридингом (близкородственным скрещиванием), и вымирание, скорее всего, произошло по другим причинам.

В новом исследовании, проведенном международной группой ученых, они изучили 483 образца остатков мамонтов, в том числе с острова Врангеля, собранных в экспедициях и хранящихся в различных музеях и научных учреждений мира, причем 90% образцов были из России. В исследовании приняли участие ученые из целого ряда российских научных организаций, в том числе Геологического института РАН, (СВКНИИ) имени Н.А. Шило ДВО РАН, Кунсткамеры и других.

Важнейшим достижением западных генетиков стало выделение и расшифровка древнейшей ДНК бактерии Erysipelothrix с зуба степного мамонта возрастом 1,1 млн лет. Останки этого мамонта были найдены в Якутии, в районе реки Адыча.

«Это был другой вид, предок нашего любимого шерстистого или сибирского мамонта, которого называли трогонтериевый слон или степной мамонт. Это был самый крупный слон вообще в истории, до пяти метров в холке. Совершенно потрясающая зверюга, которая в свое время проникла из Евразии в Северную Америку и там дала дала начало колумбийским мамонтам, которые впоследствии заселили всю Северную и Центральную Америку, — рассказал RTVI ведущий научный сотрудник Зоологического института РАН Алексей Тихонов. — Безусловно, это важное открытие, ведь что такое один миллион лет? Даже в мерзлоте идет полная деградация ДНК и всех клеточных структур. Поэтому получить хоть какие-то микроскопические данные из того времени чрезвычайно сложно».

Всего в исследованных останках было выделено шесть групп микробов, которые сосуществовали вместе с живыми мамонтами , в том числе бактерии Actinobacillus, Pasteurella, Streptococcus, and Erysipelothrix.

Большая часть микробного материала принадлежала бактериям, поселившимся на останках мамонта (кости и зубы) после их смерти, а также в результате контаминации современными бактериями.

Некоторые из них, в том числе Pasteurella, оказались патогенными — не так давно бактерия Pasteurella стала причиной эпидемий пастереллёза у африканских слонов. Поскольку африканские и азиатские слоны — ближайшие из живущих родственников мамонтов, ученые допускают, что эти микробы могли заражать и их популяции.

Все группы микробов были выделены в результате метагеномного скриннинга у шерстистого мамонта и у степного.

«Это еще одна причина, по которой могли вымирать те или иные виды — когда начинаются пандемии, ареал распадается на небольшие участки, и в этих участках животные уже, конечно, быстрее вымирают, — пояснил Тихонов. — В этой статье мы подспудно подсказываем — а не влияли ли эти болезнетворные бактерии, которые сейчас убивают слонов в Африке, на мамонтов и не являлись ли они причиной в том числе локальных вымираний различных видов мамонтов?».

По мнению ученого, эти бактерии могли быть одной из причин локальных вымираний, которые в комплексе с климатом, и воздействием человека впоследствии привели к глобальным вымираниям, что происходили на рубеже плейстоцена и голоцена 10-12 тыс. лет назад.

Открытие древних патогенных бактерий в останках мамонтов подкрепляет опасения ученых, что потепление климата, приводящее к таянию вечной мерзлоты, способно приводить к распространению древних патогенов, сохранившихся в останках древних животных, которые представляют опасность и для человека.

«Как бы они не возродились, и не ударили по нам похлеще ковида — такие панические статьи уже были,— отметил Тихонов. — Пролежав десятки тысяч лет в мерзлоте, попадая в благоприятные условия, они возрождаются и могут быть вирулентны».

Это подтверждают исследования трупных останков как мамонтов, так и людей, которые показали, что возбудители сибирской язвы и оспы сохраняют свою патогенность в мерзлоте на протяжении тысяч лет.