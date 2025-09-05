В центре Киева на площади Независимости (также известной как майдан Незалежности) проходит акция протеста против принятого Верховной Радой законопроекта об ужесточении уголовной ответственности для военнослужащих за неповиновение и самовольное оставление части. Участники акции также требуют скорейшего принятия закона о военном омбудсмене для защиты прав военных, пишут «Страна.ua» и РБК-Украина.

В митинге, по разным оценкам, принимают участие от 100 до 200 человек. Протестующие держат плакаты с надписями «Защитим тех, кто 11 лет защищает нас», «Требуем закон о военном омбудсмене», «Истощенного не судят, а поддерживают», «Равнодушие убивает», «Репрессии — не дисциплина” и другими. Кроме того, участники акции скандируют: «Служба — не рабство!».

Как пишут местные СМИ, акция носит мирный характер и согласована с военной администрацией и Киевской городской государственной администрацией (КГГА).

Причины протеста

Протест направлен против законопроекта, который Верховная Рада приняла в первом чтении 4 сентября 2025 года. Этим законопроектом предлагается:

Убрать из Уголовного кодекса часть 5 статьи 401, которая позволяла военнослужащим, впервые совершившим правонарушение (самовольное оставление части или дезертирство), избежать уголовной ответственности при добровольном возвращении к службе.

Установить жесткие меры наказания: за самовольное оставление части — от 5 до 10 лет тюрьмы, за дезертирство — от 5 до 12 лет лишения свободы.

Ограничить полномочия судов по смягчению приговоров за неповиновение.

Протестующие считают, что эти меры не решают проблему дисциплины, а лишь ужесточают репрессии против военных. Они указывают, что законопроект не учитывает условия военного времени и может привести к несправедливым наказаниям для тех, кто и так находится в тяжелом психологическом и физическом состоянии.

Участники акции выдвигают следующие требования:

Отменить законопроект об ужесточении наказания для военных.

Принять закон о военном омбудсмене, который бы занимался защитой прав военнослужащих.

Установить четкие сроки службы для военных.

Отменить нормы закона №8271 от 2022 года, который, по мнению протестующих, способствует притеснениям военнослужащих.

Закон о военном омбудсмене

Наиболее настойчиво протестующие требуют принять закон о военном омбудсмене. В мае президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о создании института военного омбудсмена. Документ предусматривает назначение военного омбудсмена главой государства, определяет порядок подачи и рассмотрения жалоб военнослужащих, включает проведение проверок в воинских частях по фактам нарушений прав военных.

В начале июня Рада приняла этот законопроект в первом чтении, но его окончательное принятие до сих пор затягивается. Протестующие требуют ускорить этот процесс, считая, что военный омбудсмен сможет защитить права военных и стать противовесом репрессивным мерам.

На данный момент власти не прокомментировали акцию протеста. Однако ранее нардеп Ирина Фриз высказывала беспокойство по поводу того, что институт военного омбудсмена должен быть независимым и назначаться с согласия парламента, а не только президента.

Протесты на Майдане происходят на фоне общей напряженности в украинском обществе, связанной с продолжительными боевыми действиями и проблемами в армии. Участники акции настаивают на диалоге с властями. Как отмечают местные СМИ, дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции Верховной Рады и президента на требования граждан.