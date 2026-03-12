Европейские союзники Украины предложили Киеву продолжать военные действия против России в течение полутора-двух лет, пообещав выделить на это необходимые средства. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на представителя пропрезидентской партии «Слуга народа».

«Повоюйте еще полтора-два года. Мы дадим вам деньги», — приводит собеседник издания слова европейской стороны.

Как утверждает источник, в связи с этим украинский лидер Владимир Зеленский поручил правительству разработать сценарий, при котором проведение выборов в стране может быть отложено на несколько лет, а также определить порядок работы Верховной рады в таких условиях.

В парламенте ситуация осложняется кризисом внутри фракции «Слуга народа». После конфликта офиса президента с антикоррупционными органами летом 2025 года и последующих заявлений НАБУ о возможных финансовых нарушениях со стороны депутатов, поддержка фракции сократилась до 110—120 голосов при необходимых 226. Парламентарии, по информации источников, стараются избегать голосований, опасаясь внимания антикоррупционных структур.

Первоначально депутаты рассчитывали на прогресс в переговорном процессе и проведение выборов, однако обострение ситуации на Ближнем Востоке фактически заморозило диалог в формате Украина — США — Россия. В руководстве «Слуги народа» отмечают отсутствие конкретных сроков разработки избирательного законодательства, а обсуждения в рабочих группах пока не приносят результатов.

Два дня назад Верховная рада не смогла принять закон о налоге на OLX и ряд правительственных инициатив, набрав лишь 120—130 голосов. Для сравнения, ранее ключевые международные документы стабильно поддерживали 170—183 депутата.

В октябре 2025 года Зеленский заявлял, что европейские лидеры планируют обеспечивать стабильное финансирование Украины в ближайшие два-три года для выплат военнослужащим и оборонного планирования. В декабре на саммите в Брюсселе страны Евросоюза согласовали кредит, покрывающий около двух третей потребностей Киева на два года. Венгрия, Словакия и Чехия не поддержали это решение, однако оно было принято остальными членами ЕС.

В феврале 2026 года Европарламент окончательно утвердил пакет нормативных актов для предоставления Украине кредита в размере €90 млрд на 2026—2027 годы. Из них €60 млрд предназначены на укрепление обороноспособности и закупку вооружений, €30 млрд — на макрофинансовую помощь и поддержку бюджета.

Российская сторона выступает за прекращение западной военной помощи Киеву и против использования замороженных российских активов.