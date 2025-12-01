Вооруженный конфликт между Россией и Украиной закончится, когда общество с двух сторон будет готово к заключению мирного договора. Такое мнение советник генпрокурора России Наталья Поклонская высказала в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

Боевые действия закончатся мирным договором, считает Поклонская. «Когда — не знаю. Но договор должен быть», — сказала она.

«Украинцы, русские — мы люди одной крови. Люди, которые живем на одной земле. Думаем на одном языке. И это правда. И нас стравили. Вот кому это выгодно, России или Украине? Я могу сказать: ни России, ни Украине. Это выгодно кому-то», — рассуждала Поклонская.

По ее мнению, общество в двух странах «должно быть готово к мирному договору друг с другом».

«Когда общество будет готово и там, и там к мирному договору, к принятию друг друга такими, какие мы есть — вот тогда и будет мирный договор. И, может быть, даже и украинская власть не понадобится. Украинский солдат встанет с русским солдатом и скажет: «Товарищи, может, хватит нам?»», — заключила Поклонская.

В ноябре в западных СМИ появились сообщения, что Москва и Вашингтон разрабатывают масштабный мирный план, который включает 28 пунктов. Однако с тех пор в ходе обсуждений в него были внесены значительные изменения.

В конце минувшей недели во Флориде состоялись переговоры американской и украинской делегаций, которые обсудили детали мирного урегулирования. По данным CNN, обсуждался в том числе механизм фактического отказа Украины от вступления в НАТО, — это одно из ключевых требований российской стороны.

Завтра, 2 декабря, спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится в Москве с российским лидером Владимиром Путиным.