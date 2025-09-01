Ученица седьмого класса лицея в поселке Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области скончалась в больнице после приступа, который случился у нее на торжественной линейке, проведенной в школе по случаю начала учебного года 1 сентября. Об этом сообщает Инфо24 со ссылкой на региональное следственное управление СКР.

В ведомстве подтвердили смерть девочки, сообщив, что следователи выехали в учебное заведение для проведения проверки по факту случившегося. В телеграм-канале СУ СКР по Ульяновской области уточняется, что доследственную проверку в МОУ «Октябрьский сельский лицей» проводят сотрудники Чердаклинского межрайонного следственного отдела.

«В ходе проверочных мероприятий будет установлена причина смерти, а также иные обстоятельства, значимые для юридической оценки произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Проверку по своей линии — на предмет «соблюдения органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований законодательства об охране жизни и здоровья детей» — проводит и прокуратура Чердаклинского района под контролем областной. В ведомстве уточнили, что умершая девочка была инвалидом.

Как рассказали Инфо24 ученики гимназии, семикласснице стало плохо на торжественной линейке. Оказанная на месте первая помощь результатов не дала. Вызванная скорая увезла пострадавшую в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Телеграм-канал «Инсайд Ульяновск» уточняет, что девочка потеряла сознание на улице перед зданием школы, где проводилась линейка. Сначала ей дали воды, потом отвели в школьный медпункт, а уже оттуда ее забрали врачи скорой помощи.

По предварительным данным, как пишет Инфо24, девочка страдала пороком сердца, а приступ, в результате которого она скончалась, был спровоцирован жарой и духотой во время торжественной линейки. Судя по прогнозам погоды, в Ульяновской области 1 сентября до +30°С и солнечно, ветер южный и слабый.

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области в своем телеграм-канале пишет, что сегодня в регионе пошли в школы более 129 тысяч детей.