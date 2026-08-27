Актер Юрий Цурило умер на 80-м году жизни. О смерти отца сообщил в соцсети его сын, актер Всеволод Цурило. По данным портала «Кино-театр.ру», актер умер 26 августа.

«Не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило! <…> Вечная память», — написал Всеволод Цурило. Причину смерти он не назвал.

Юрий Цурило родился 10 декабря 1946 года в Вязниках Владимирской области. В 1971 году он окончил Ярославское театральное училище и играл в театрах Новгорода, Горького, Новосибирска и Норильска. На сцене новгородской драмы актер сыграл больше 80 ролей. В конце 1990-х Цурило перешел в Александринский театр в Петербурге, где работал до 2004 года и исполнил роли Бориса Годунова, Арбенина в «Маскараде», Осипа в «Ревизоре».

Известность в кино ему принесла главная роль в фильме Алексея Германа «Хрусталев, машину!» (1998) — военного врача, генерала Юрия Кленского. За эту работу Цурило получил премию кинокритики «Золотой овен».

Затем актер снялся в картинах «В августе 44-го», «Обитаемый остров», «Дурак», «Поп», «Вий» и «Девятаев». В сказке «Последний богатырь» он сыграл Илью Муромца, в сериале «Казус Кукоцкого» — главную роль. Цурило сыграл также роли в сериалах «Убойная сила» и «Бандитский Петербург». Всего на его счету больше сотни работ в кино и на телевидении.