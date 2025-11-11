Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Юрий Сисикин умер в возрасте 88 лет. Смерть наступила во сне, сообщила ТАСС его коллега Галина Горохова.

Горохова рассказала, что Сисикин перенес операцию на тазобедренном суставе, но больше не мог ходить. Помимо проблем с опорно-двигательным аппаратом, у спортсмена был рак предстательной железы, о котором он, по словам собеседницы ТАСС, даже не знал.

Несмотря на проблемы со здоровьем, фехтовальщик продолжал работать до последнего дня. Смерть наступила ночью во сне.

Горохова добавила, что первая «сообщила всем» об уходе Сисикина, в его адрес поступила «много <…> хороших слов». Своего коллегу она назвала симпатичным и веселым человеком, который «никогда не нервничал», а его стиль фехтования «всем нравился».

Слова соболезнования близким Юрия Сисикина также выразил Роман Бусаргин — губернатор Саратовской области, откуда фехтовальщик родом. Чиновник отметил, что Сисикин всю свою жизнь посвятил спорту и стал единственным саратовцем, награжденным медалью «За выдающееся спортивные достижения».

Бусаргин напомнил, что сборная СССР не проигрывала, если Сисикин выходил на дорожку. После завершения карьеры фехтовальщик не оставил спорт и начал реализовывать себя на судейском мостике.

«Память о знаменитом фехтовальщике и удивительном человеке будет жить в наших сердцах», — заключил Бусаргин. Церемония прощания с Сисикиным пройдет утром 13 ноября в Саратове.

Юрий Сисикин родился в мае 1937 года. В 1951 году он начал заниматься фехтованием, а уже спустя шесть лет его включили в состав сборной СССР. На его счету две золотые олимпийские медали в командных соревнованиях и одна серебряная в личном турнире, которые были завоеваны на Олимпиадах 1960 и 1964 годов.

Согласно информации Федерации фехтования России, решающий вклад в победу сборной на Играх 1964 года внес Сисикин, который обошел польского фехтовальщика Франке в последние 12 секунд встречи.

После окончания спортивной карьеры Сисикин получил аккредитацию арбитра международной категории и привлекался к судейству на Олимпийских играх и чемпионатах мира.