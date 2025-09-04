На 92-м году жизни умер итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani Джорджо Армани. Об этом сообщает La Repubblica.

«Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и партнеры, мирно скончался в окружении близких», — говорится в заявлении компании.

По информации сотрудников его дома моды, Армани продолжал работать вплоть до своих последних дней, полностью отдаваясь компании, созданию новых коллекций и многочисленным инновационным проектам.

Основатель бренда Armani родился в Пьяченце (Северная Италия) в 1934 году. Создать компанию в 1975-м году ему помог друг, архитектор Серджо Галлеотти.

В этом году Джорджо Армани отметил 50-летие своей карьеры в моде.

Дополняется.