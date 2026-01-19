Итальянский дизайнер, основатель дома моды Valentino Валентино Клементе Людовико Гаравани умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, похороны модельера состоятся в пятницу, 23 января, в 11:00 в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели и дей-Мартири на площади Республики 8 в Риме.

Валентино Гаравани, родившийся 11 мая 1932 года в итальянском городе Вогера, начал свой творческий путь в Париже. Там он получал профессиональное образование, работая в ателье известных модельеров Жана Десса и Ги Лароша. Возвратившись на родину, дизайнер в 1958 году открыл в Риме, на престижной Виа Кондотти, собственную мастерскую по пошиву одежды.

Знаковым событием, определившим его дальнейший успех, стал показ коллекции во Флоренции, в Палаццо Питти, в 1962 году. Основанный совместно с партнером Джанкарло Джамметти Дом моды Valentino очень быстро завоевал мировое признание. Высочайшим свидетельством его статуса стало тесное сотрудничество марки со звездами первой величины голливудского кинематографа.

В 1998 году основатели продали свой бренд группе HdP, которая, в свою очередь, перепродала его группе Marzotto в 2002 году. Несмотря на смену владельцев, Валентино Гаравани продолжал исполнять роль креативного директора и художественного руководителя компании вплоть до 2007 года.

На протяжении всей своей карьеры Валентино Гаравани создавал наряды для самых известных и влиятельных женщин мира, в число которых входили представительницы монарших семей, первые леди, актрисы и супермодели.

К числу его постоянных клиенток относились члены королевских фамилий, такие как британская принцесса Диана, королева Испании София и княгиня Монако Грейс, а также первая леди США Нэнси Рейган. Среди звёзд кино и индустрии моды, выбиравших его платья, были Софи Лорен, Николь Кидман, Джейн Фонда, Гвинет Пэлтроу, Джулия Робертс, Клаудия Шиффер и Наталья Водянова.

Бренд Valentino также стал синонимом свадебной элегантности высшего света. В его платьях выходили замуж шведская принцесса Мадлен, принцесса Нидерландов Максима, а также голливудские знаменитости, включая Элизабет Тейлор, Дженнифер Лопес и Энн Хэтэуэй.

Награды и признание

Валентино Гаравани получил множество высочайших международных наград, отмечающих его выдающийся вклад в моду и культуру.

Его профессиональное признание началось с одной из самых престижных наград индустрии — Премии Маркуса Неймана (1967). Впоследствии талант дизайнера был отмечен государственными наградами двух стран: в Италии он был удостоен Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1986) и ордена «За заслуги в труде» (1996), а во Франции — ордена Почётного легиона (2006) и ордена Искусств и литературы в степени командор (2012).

Международное сообщество дизайнеров также оказало ему высокую честь: в 2000 году Совет модных дизайнеров Америки (CFDA) вручил ему Премию Джеффри Бина «За вклад в развитие моды». А в 2009 году его имя было увековечено на знаменитой «Аллее стиля» на Родео-Драйв в Беверли-Хиллз, где он получил именную звезду.