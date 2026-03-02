Писатель и художник Гарри Гордон, отец телеведущего и режиссера Александра Гордона, умер в возрасте 84 лет. Об этом написала в соцсетях его внучка Таисия Тихонова.

«Сегодня из жизни ушел любимый дедушка, Гарри Борисович Гордон. Художник, поэт, писатель. Для меня его образы навсегда будут связаны с детством. Удивительно остроумный, чуткий, тонкий, очень щедрый, талантливый и мудрый человек», — написала она.

Гордон умер после тяжелой болезни, сообщил киновед Евгений Марголит. Он также рассказал, что несмотря на отсутствие физических сил, Гордон незадолго до Рождества поделился с ним планами «о новой прозе», которую планировал посвятить тому, «что увидит, кого встретит и о чем, и с кем будет говорить на том свете».

Гарри Гордон родился в Одессе 12 июля 1941 года. После окончания Одесского художественного училища поступил в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. Мухиной.

В 1993 году опубликовал сборник стихов под названием «Темная комната». В 1995 году в галерее «L’ermitage» в Нью-Йорке прошла персональная выставка его художественных работ. В 2000 году Гордон издал роман «Поздно. Темно. Далеко».

После рождения сына Александра в 1964 году Гордон оставил его с матерью и бабушкой. Первая встреча отца и сына состоялась спустя 19 лет. Как позднее вспоминал телеведущий, отец разделял с ним взгляд на мир и смог стать его наставником.

В 2002 году Гордон-старший выступил автором сценария и художником-постановщиком фильма Александра Гордона «Пастух своих коров». В 2011 году отец и сын выпустили второй совместный фильм «Огни притона». В 2012 году Гарри Гордон стал лауреатом Горьковской литературной премии.