Европейские и российские ученые выделили РНК из останков мамонтенка Юки, который жил почти 40 тыс. лет назад. Это древнейшая РНК вымершего животного, которую удалось выделить, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell. Также стали известны подробности гибели мамонтенка, который подвергся нападению пещерных львов, — он находился в состоянии стресса, что стало понятно из того, какие гены были «включены» в его последние мгновения.

Выделение древних ДНК произвело революцию в изучении вымерших животных, позволив реконструировать их геномы и экосистемы, в которых они обитали. В сентябре 2025 года ученым удалось выделить древнейшую ДНК степного мамонта, из останков, найденных в Якутии. Однако долгое время ученые не уделяли внимания выделению другой не менее важной молекулы, содержащейся в клетке — РНК (рибонуклеиновая кислота). Долгое время считалось, что РНК — довольно хрупкие молекулы, которые могут оставаться целыми буквально несколько часов после смерти животных.

Европейские ученые, среди которых выпускник физического факультета МГУ Николай Осколков, в сотрудничестве с авторами из Академии наук Якутии впервые смогли выделить РНК в тканях мамонтов, живших десятки тысяч лет назад.

«Благодаря РНК мы можем получить прямое свидетельство того, какие гены «включены», что дает подсказку о последних моментах жизни мамонтов, которые бродили по Земле во время последнего ледникового периода. Это та информация, которую мы не можем получить только лишь из ДНК», — пояснил автор работы Эмилио Мармол из Стокгольмского университета.

В работе были исследованы ткани десяти шерстистых мамонтов, останки которых были найдены в районе реки Индигирка в Якутии. «Ранее мы отодвинули пределы обнаружения ДНК до миллиона лет. Теперь мы хотим выяснить, можем ли мы отодвинуть пределы секвенирования РНК дальше, чем это было сделано в прежних исследованиях», — пояснил соавтор работы Лав Дален.

Самую древнюю РНК удалось выделить из хорошо сохранившихся тканей мамонтенка Юки, которого обнаружили в 2010 году. Возраст его оценивается в 39 тыс лет, таким образом, его РНК стала самой древней подобной молекулой, выделенной у вымершего организма, отмечают ученые. Среди 20 тыс. генов, кодирующих белки, далеко не все были «включены». Из выделенных РНК были те, что кодируют белки, отвечающие за сокращение мышц и регуляцию метаболизма при стрессе.

«Мы нашли признаки клеточного стресса, что, вероятно, не является сюрпризом, учитывая, что в прошлых исследованиях было показано, что Юка был атакован пещерными львами незадолго до своей гибели», — пояснил Мармол.

Кроме этого ученые выделили множество РНК, которые регулируют активность генов в тканях мышц. «РНК, которые не кодируют белки, такие, как микроРНК, оказались среди наиболее восхитительных открытий, сделанных нами. Мышечно-специфичные микроРНК, найденные нами в тканях мамонта, являются прямым свидетельством регуляции генов, происходившей в реальном времени в древности. Это достигнуто впервые», — пояснил соавтор работы Марк Фридландер.

Выделение микроРНК позволило точно определить, что РНК принадлежали именно мамонту, а не были занесены от других организмов. «Мы обнаружили редкие мутации в определенных микроРНК, ставшие надежной демонстрацией их мамонтового происхождения. Мы даже выделили новые гены, опираясь только на данные по РНК, — то, что никогда не делали с такими древними останками», — считает Бастиан Фромм из Арктического университета в Норвегии.

«Наши результаты показали, что молекулы РНК могут сохраняться значительно дольше, чем считалось ранее. Это означает, что мы сможем не только выяснять, какие гены были «включены» у разных вымерших животных, но и будет возможно секвенировать РНК вирусов, таких, как грипп и коронавирусы, сохраненные в останках ледникового периода», — добавил соавтор работы Лав Дален.