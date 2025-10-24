В больнице в Минеральных Водах на 45-м году жизни скончался участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос, сообщил в телеграм-канале мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

«Он был тем, кто заставлял смеяться до слез и восхищаться точностью слова. Павел доказал, что юмор может быть умным, тонким и по-настоящему объединяющим, а его талант, остроумие и неповторимая харизма покорили миллионы зрителей», — написал Ворошилов.

ТАСС со ссылкой на Минздрав Ставропольского края сообщает, что причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь. Как пишет «КП Северный Кавказ», Козмопулос боролся с онкологией более 15 лет.

В 2009 году у Павла ухудшились слух и зрение, медики искали причину, но диагноз долго не могли поставить.

Друзья актера уговорили его поехать на обследование в Москву. Позже выяснилось, что причина ухудшения состояния Козмопулоса — опухоль головного мозга. Ему провели множество операций, вернули зрение, но актер так и остался без слуха.

Павел Козмопулос начал играть за команду КВН «Сборная Пятигорска» в 2003 году еще во время обучения в университете. В 2004 году стал чемпионом Высшей лиги КВН в составе «Сборной». Как пишут, в СМИ в КВН Козмопулос не только выступал на сцене, но и активно писал сценарии для своей команды и для сторонних юмористических программ. Играл в таких российских фильмах как «Самый лучший фильм», «Философия» и «Дом, который построил ЖЭК».

В 2021 году юморист стал директором Открытой лиги КВН Пятигорска. На этом посту, по словам мэра города, Козмопулос «стал мудрым режиссером, строгим, но справедливым критиком и добрым другом для сотен молодых талантов».

«Он не просто руководил — он вдохновлял, создавая ту самую магию, ради которой и существует КВН», — добавил Ворошилов.

