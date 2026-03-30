Украинский актер Владимир Комаров, известный по участию в юмористической телепередаче «Маски-шоу», умер на 62-м году жизни. Об этом сообщил одесский театр «Маски» в Facebook* в понедельник, 30 марта.

«Ушел за радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров…» — говорится в сообщении.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Прощания с актером пройдет 1 апреля.

Владимир Комаров родился в 1964 году в Кировоградской области, позже его семья переехала в Одессу. Он проходил службу матросом на Северном флоте. Позже был актером Ансамбля пантомимы и клоунады «Маски» при Одесской областной филармонии. Затем работал в киевском театре «Шарж». Впоследствии вернулся в «Маски».

В 2000-х годах Комаров покинул труппу «Масок», создал дуэт «Одеколон» и музыкальную группу «Д-ръ БрМенталь». Также снимался в кино и работал в театре «Дом клоунов». С 2010 года проводил экскурсии по Одессе и занимался изготовлением курительных трубок.

