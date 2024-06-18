В Париже на 93-м году жизни умерла французская актриса Анук Эме, исполнившая главную роль в фильме «Мужчина и женщина» Клода Лелуша. Об этом сообщила ее дочь Мануэла Папатакис, пишет The Hollywood reporter.

«Нам чрезвычайно грустно сообщать об уходе моей матери Анук Эме. Я был рядом с ней, когда она умерла сегодня утром в ее доме в Париже», — написала Папатакис на своей странице в соцсети.

Причину смерти матери она не назвала.

Настоящее имя актрисы — Николь (в некоторых источниках Джудит) Франсуаза Флоренс Дрейфус. Она родилась в семье актеров и уже с 13 лет играла в театре, с которым даже гастролировала по Европе.

Псевдоним Франсуаза взяла в 14 лет после съемок в фильме «Дом у моря», в котором ее героиню звали Анук. Через год сценарист фильма «Цветок времени» Жак Превер придумал для начинающей актрисы и сценическую фамилию — Эме, что значит «любимая».

Эме приобрела известность в возрасте 26 лет после съемок в кинокартине «Монпарнас, 19». А в конце 1950-ых годов девушку заметил режиссер Федерико Феллини. У него она снялась в фильмах «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной недель».

Наиболее знаковой для Эме стала роль Анны в мелодраме режиссера Клода Лелуша «Мужчина и женщина», снятая в 1966 году, когда актрисе было 34 года. За этот фильм актриса получила премии «Золотой глобус» и БАФТА, а также была номинирована на «Оскар».

Всего за свою жизнь Эме снялась более чем в ста фильмах, в том числе в продолжении мелодрамы Лелуша — «Мужчина и женщина: двадцать лет спустя» в 1986 году и «Мужчина и женщина: лучшие годы» в 2019 году, где ее партнером всегда оставался французский актер Жан-Луи Трентиньян. Заключительная часть мелодрамы Лелуша «Лучшие годы» стала последней работой Эме в кино. Актрисе тогда было 87 лет.

В 2007 году в одном из интервью Эме раскрыла секрет своего успеха: «Именно Феллини научил меня этому: самое главное — слушать, просто слушать, что говорят другие герои. И не воспринимать [себя] слишком серьезно».