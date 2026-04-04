Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) предложил распространить преподавание основ православной культуры на старшие классы школы, а в перспективе — заменить ими обществознание. Свое мнение он высказал 3 апреля в программе «Акцент» на телеканале ОТВ.

Сейчас основы православной культуры (ОПК) изучают только четвероклассники: по словам митрополита, предмет изучает 46% учеников четвертых классов по всей стране. По его оценке, около 75% россиян ассоциируют себя с православием и христианством. «Они и должны знать основы своей христианской веры», — добавил он.

В Свердловской области, по его словам, каждый год растет число учителей, способных интересно преподавать предмет, а также детей, готовых его воспринимать.

На вопрос журналистки, следует ли распространить ОПК на старшие классы, митрополит ответил утвердительно, но с оговорками.

«Я убежден в том, что это нужно делать. Но нужно делать очень мудро, чтобы не вызывать неприятия или отторжения, чтобы заинтересовать молодых людей. Ведь это интересно. Вопросы смысла жизни, которые Бог открыл нам, они гораздо важнее, чем вопросы этики, этикета, ну или даже вопросы знания или незнания обществознания. Это серьезный фундамент, зная который, человек не совершит тех преступлений, о которых рассказывают на уроках обществознания. Но я думаю, что время и как-то мудрость, свойственная нашему народу, они расставляют все по своим местам», — сказал он.

Это не первый раз, когда митрополит высказывается в пользу религиозного воспитания в школе. В феврале 2021 года он утверждал, что преподавание религиозных предметов способно снизить число детских суицидов и распространение наркомании.

«Когда психологи общаются с теми детьми, кто предпринимал попытки суицида, то выясняется, что они, как правило, были продиктованы отсутствием смыслов, ценностей в сознании ребенка. Если ответы на эти вопросы дают деструктивные группы в соцсетях, то это и приводит к трагедии. А религия и религиозная культура, наоборот, дают позитивные ответы на эти вопросы. Это как минимум сохранение жизней детей», — заявлял тогда глава Екатеринбургской епархии.

По данным, которые приводил митрополит со ссылкой на исследователя соцсетей Наталью Касперскую, в 2019 году до 60% детей были зарегистрированы в деструктивных группах в сети — «группах смерти» или сообществах, связанных с пропагандой наркотиков.

В августе 2023 года на XIX съезде православных законоучителей митрополит Евгений сообщил, что за год доля свердловских школьников, выбирающих основы православной культуры (ОПК), выросла с 14 до 20%, и призвал педагогов активнее работать с ближайшими школами: «Если каждый из вас будет взаимодействовать с ближайшей школой, то в будущем году 30% выберут предмет ОПК».