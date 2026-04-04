В Петербурге супругов арестовали до июня по подозрению в том, что они целенаправленно уморили своего грудного ребенка голодом. О решении по мере пресечения для обоих сообщил телеграм-канал объединенной пресс-службы городских судов.

По данным следствия, в 2025 году у супругов, уже имеющих двух детей, родился мальчик, от которого они вскоре решили избавиться. По обоюдной договоренности в период с конца ноября по середину декабря родители систематически лишали младенца еды и питья.

В материалах Следкома подчеркивается, что они действовали с особой жестокостью, осзнавая полную беспомощность и зависимость сына от их помощи, и намеренно довели его до «тяжелого истощения организма и острого обезвоживания».

«В результате преступных действий наступила смерть малолетнего из-за прекращения жизнедеятельности организма», — говорится в сообщении пресс-службы петербургских судов.

Супругов задержали 2 апреля, они отказываются признавать вину и требовали вместо СИЗО отправить их под домашний арест. Выборгский районный суд Петербурга, решая вопрос о мере пресечения для обвиняемых, принял во внимание, что оба уже привлекались к ответственности — и административной, и уголовной, — причем их судимости не погашены и не сняты.

Соседка, выступившая в качестве понятой при задержании супругов, рассказала РЕН ТВ, что в квартире царила антисанитария и не было дневного света.

«Жили как в подземелье», — ужаснулась она.

По ее мнению, отец умершего мальчика мог употреблять запрещенные вещества, поскольку он часто был «будто не в себе». СМИ пишут, что мужчина ранее привлекался к ответственности как раз за хранение наркотиков.

Бабушка умершего младенца продолжает утверждать, что он был желанным для своих родителей ребенком, и мать якобы пыталась сделать ему искусственное дыхание, когда он скончался. По ее словам, родственники супругов отговаривали их от пополнения семейства из-за стесненных материальных обстоятельств, но те приняли иное решение.