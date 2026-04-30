Законопроект о штрафах до 20 тыс. рублей за оскорбление чувств женщин и за призывы к нарушению их прав внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев и Роза Чемерис. Проект закона имеется в распоряжении RTVI.

Авторы законопроекта предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей «Публичные призывы, направленные на дискриминацию женщин и умаление их конституционных прав».

Предлагается штрафовать в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей за «публичные призывы, направленные на оправдание, пропаганду или навязывание социально-культурных моделей поведения, предполагающих ограничение женщин в их правах и свободах, гарантированных Конституцией Российской Федерации, в том числе прав на образование, труд, участие в общественной и политической жизни, а равно принижение их достоинства посредством сведения роли женщины исключительно к обслуживанию мужчины».

Депутаты обратили внимание на то, что «отдельные чиновники, депутаты, сенаторы и религиозные деятели позволяют себе заявления, в которых утверждается, что женщина якобы не должна иметь равный доступ к образованию, труду или общественной реализации, а обязана „сидеть дома“, „только рожать“ и быть „обслуживающим звеном“ по отношению к мужчине», отмечается в сопроводительных документах. Подобные идеи прямо противоречат Конституции, закрепляющей равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, подчеркнули законодатели.

Парламентарии также возмущены тем, что «отдельные публичные деятели проводят лекции о допустимости применения насилия в отношении супруги/супруга при определенных обстоятельствах», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Такие действия, оправдывающие применение насилия по отношению к члену семьи, способствуют распространению восприятия домашнего насилия как приемлемого явления, не являющегося противозаконным и социально неодобряемым, указывают «Новые люди».

В частности, имел место случай, когда представитель Совфеда публично заявлял, что девушек не следует ориентировать на получение высшего образования, поскольку их «главная функция» — деторождение, приводят еще один пример депутаты. В то же время некоторые религиозные деятели утверждали, что «женщина должна быть слугой мужа», а ее жизнь вне семьи якобы не имеет смысла.