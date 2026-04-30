Украина добивается отмены решения о присуждении министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 104 млн долларов по делу о потере доли в компании «Укртатнафта». Об этом сообщает Global Arbitration Review.

«Суд в Париже должен вынести решение по ходатайству Украины об отмене малоизвестного решения о присуждении министерству Татарстана компенсации в размере 104 млн долларов США в рамках инвестиционного договора в связи с захватом нефтеперерабатывающего завода», — говорится в публикации.

Речь идет о тяжбе из-за доли Татарстана в компании «Укртатнафта». Ранее об исходе арбитражного спора не сообщалось.

Республика Татарстан и местное министерство земельных и имущественных отношений инициировали арбитраж в отношении Украины в 2016 году. Истцы требовали от Украины компенсацию на сумму около 300 млн долларов из-за утраты 28,78% акций в ЗАО «Укртатнафта», совместном предприятии, которому принадлежал Кременчугский НПЗ. Разбирательство проводилось под администрированием Постоянной палаты третейского суда в Гааге.

В 2019 году арбитры признали, что татарское министерство подходит под критерии защищаемого инвестора, а в 2023 году суд постановил, что доля ведомства была экспроприирована по решениям украинских судов. Таким образом Киев нарушил соглашение о защите инвестиций между РФ и Украиной от 1998 года. Суд постановил выплатить инвестору 104 млн долларов.

Теперь Украина добивается отмены этих решений в апелляционном суде Парижа. Слушания должны начаться в ближайшие месяцы.

Российская сторона уже добивалась присуждения компенсации за утрату акций в «Укртатнафте». В 2014 году инвестарбитраж присудил «Татнефти» 112 млн долларов за утрату 22,7% акций. Украина до сих пор не смогла оспорить это решение.