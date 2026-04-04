В результате атаки дронов в ночь на 4 апреля в селе Михайловка Кременского округа (ЛНР) погибла супружеская пара и восьмилетний ребенок. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«В селе Михайловка Кременского округа под ударами ВСУ оказались частные дома. В результате возник пожар, спасатели оперативно прибыли на место происшествия, но, к несчастью, в одном из домов погибла вся семья — мужчина, женщина и их восьмилетний ребенок», — написал Пасечник в MAX, выразив соболезнования близким погибших.

Кроме Михайловки, под удар попал поселок Новосемейкино Краснодонского округа — там атака пришлась по железнодорожной инфраструктуре. «Взрывной волной повреждено остекление жилых домов», — уточнил Пасечник.

В Беловодске, по его словам, были разрушены двухэтажное здание гостиницы, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, а в Ленинском районе Луганска осколки сбитого беспилотника повредили крышу и окна частного дома. «К счастью, никто не пострадал», — добавил руководитель ЛНР.

1 апреля Минобороны России сообщило, что российские военные полностью взяли под контроль территорию ЛНР. «Подразделения группировки войск «Запад» завершили освобождение Луганской народной республики», — заявляли в ведомстве.