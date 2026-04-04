На Кубе действует режим тотального блэкаута: из-за дефицита нефти электроэнергия в жилые дома подается в среднем на два часа в сутки. Энергосистема страны находится на грани полного развала, а на черном рынке цена бензина подскочила почти в 10 раз. Ситуации на Кубе посвящен специальный репортаж «Куба во тьме» корреспондента RTVI Кати Казанчук.

Ситуация на Кубе обострилась после того, как администрация США пригрозила санкциями основным поставщикам нефти в Гавану — Венесуэле и Мексике. При ежедневной потребности в 100 тыс. баррелей Куба самостоятельно добывает лишь 40 тыс., что привело к параличу ключевых отраслей.

Действующие ТЭС, построенные при участии СССР в 1980-х годах, изношены и работают на пределе. Текущие мощности покрывают лишь 30% потребностей страны, и любая новая авария может привести к необратимому обрушению всей сети.

Не лучше и ситуация на топливном рынке. Официальные заправки работают через мобильное приложение Ticket, и очередь на получение 20 литров бензина растягивается более чем на месяц. Дефицит породил масштабный черный рынок. При официальной цене в $1,30 за литр, нелегальные перекупщики продают бензин по $8—12. Места в очередях на «туристические» АЗС продаются за $20—40 (на Кубе действует система особых туристических автомобилей с буквой «Т» на госномерах). Прибыль посредников достигает $500 в день.

Из-за дефицита электроэнергии больницы переведены на работу от генераторов, в магазинах и домах массово портятся продукты.

«У нас уже люди умирают от голода из-за нехватки продуктов. У нас нет лекарств, нет электричества… Поймите, мы, по сути, находимся в концлагере», — заявила корреспонденту RTVI местная жительница Изела Рейес.