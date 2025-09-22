Младшая дочь лауреата Нобелевской премии по литературе, автора романа «Тихий Дон» Михаила Шолохова Мария умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщил государственный музей-заповедник Шолохова «Тихий Дон».

Как уточнили в музее, смерть Шолоховой наступила 19 сентября. Прощание с дочерью писателя пройдет 23 сентября с 10:00 до 12:00 в мемориальном комплексе «Усадьба М. А. Шолохова», расположенном в станице Вёшенской Ростовской области.

Свои соболезнования в связи со смертью Марии Шолоховой выразил ростовский губернатор Юрий Слюсарь.

«Мария Михайловна прожила долгую и достойную жизнь. Посвятила себя сохранению памяти о великом отце и развитию культуры на донской земле. Она внесла неоценимый вклад в работу музея-заповедника «Тихий Дон», бережно храня наследие мировой литературы», — написал он в своем телеграм-канале.

Мария Шолохова родилась 3 января 1938 года в станице Вёшенской. После окончания школы поступила на филологический факультет МГУ им. Ломоносова, который окончила в 1971 году. Работала редактором в отделе прозы издательства «Современник», литературным секретарем правления Союза писателей СССР.

Как и другие члены семьи Шолохова, она участвовала в создании музея-заповедника «Тихий Дон», где работала научным сотрудником, занимаясь популяризацией биографии и творчества своего отца. В частности, она редактировала собрания сочинений Михаила Шолохова, вышедшего в восьми томах в издательстве «Правда» в 1980 году, а также последнего прижизненного собрания его сочинений, опубликованного издательством «Художественная литература» в середине 1980-х.