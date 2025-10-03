Народная артистка РСФСР Нина Гуляева умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова, в котором она служила.

«Театр скорбит и выражает соболезнования [сыну артистки] Вячеславу Вячеславовичу Невинному, его семье и всем, кто знал и любил Нину Ивановну Гуляеву», — говорится в официальном некрологе.

Прощание с актрисой состоится в МХТ имени Чехова. Точная дата и время церемонии будут объявлены дополнительно.

Нина Ивановна родилась 18 апреля 1931 года. После окончания Школы-студии МХАТ в 1954 году она посвятила жизнь художественному театру, а после его разделения в 1987 году продолжила работу в МХТ имени Чехова.

Впервые на театральную сцену она вышла еще в студенческие годы, исполнив роль Сережи в «Анне Карениной». За годы службы в театре она воплотила около 60 различных образов. Ее последними работами стали спектакли «Белые ночи» и «Дядя Ваня» в Театре наций.

Кинодебют актрисы состоялся в 1957 году в короткометражной ленте «Телеграмма». Помимо работы в театре и кино, Нина Гуляева также занималась озвучиванием фильмов и мультипликационных картин, оставив богатое творческое наследие.

Нина Гуляева была удостоена почетных званий Заслуженной артистки РСФСР в 1963 году и Народной артистки РСФСР в 1969 году. Ее выдающийся вклад в театральное искусство был отмечен специальной премией «Золотая маска».

В МХТ имени Чехова состоялась судьбоносная встреча Гуляевой с ее вторым супругом — народным артистом СССР Вячеславом Невинным (скончался в 2009 году). Театральную династию продолжает их сын — заслуженный артист России Вячеслав Невинный-младший, который сегодня служит в том же театре.