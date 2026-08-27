Японская художница-авангардистка Яёи Кусама умерла 14 августа в больнице в Токио. Ей было 97 лет. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Заявление о смерти появилось только 27 августа — его опубликовали на официальном сайте художницы от имени компаний Yayoi Kusama Inc. и Yayoi Kusama Studio.

В заявлении сказано, что Кусама посвятила жизнь работе в живописи, перформансе, прозе и поэзии и не расставалась с кистью до самой смерти. Сотрудник ее офиса рассказал телеканалу TBS, что до июля художница писала картины в больничной палате. Дату прощания объявят позже.

Кусама родилась 22 марта 1929 года в Мацумото (префектура Нагано). С детства она переживала зрительные и слуховые галлюцинации, а примерно с десяти лет начала рисовать ставшие впоследствии знаменитыми узоры — горошек и сетки. В 1957 году уехала в США и с 1958-го работала в Нью-Йорке — там появились ее «сети бесконечности» (Infinity Nets), мягкие скульптуры, инсталляции с зеркалами и подсветкой. Свою художественную философию она описывала как «самоуничтожение» через навязчивое повторение и размножение одного мотива. Кусама устраивала боди-арт-акции и хеппенинги, в том числе против войны во Вьетнаме, снимала кино и выпускала газету.

Постоянное рисование точек и сеток помогало ей справляться с паникой и тревогой. В 1973 году Кусама вернулась в Японию, а спустя четыре года по собственному решению поселилась в психиатрической клинике, где прожила остаток жизни: каждое утро ее отвозили в студию, где она продолжала работать. В 1993 году Кусама представляла Японию на Венецианской биеннале, в 1998-м ее персональную выставку показал Музей современного искусства в Нью-Йорке (MoMA). В 2003 году художница получила французский орден Искусств и литературы офицерской степени, в 2009-м вошла в число людей с особыми заслугами в области культуры, в 2016 году получила японский Орден культуры. В 2017 году в токийском районе Синдзюку открылся музей Яёи Кусамы.

С 2009 по 2021 год она работала над серией картин «Моя вечная душа», куда вошли около 900 работ, а в 2021-м начала новую серию. Аукционный рекорд для работ Кусамы — 10,5 млн долларов: за эту сумму на Phillips в Нью-Йорке в мае 2022 года продали картину «Без названия (Сети)» 1959 года.

Художница много лет входила в число самых продаваемых авторов мира. Она работала в коллаборации с Louis Vuitton, также рисунки Кусамы использовали в оформлении чехлов для телефонов и помад Lancôme.

Работы художницы установлены в разных городах Японии. Уличная скульптура «Тыква» на острове Наосима (префектура Кагава) стала одним из символов острова. В художественном музее Мацумото, города, где родилась Кусама, работает постоянная экспозиция ее работ, а у входа стоит гигантская скульптура-тюльпан 2002 года.