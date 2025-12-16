Госдума единогласно в третьем чтении приняла закон, позволяющий жителям трех приграничных регионов вернуть в собственность свои участки и дома, от которых они вынуждены были отказаться ради получения жилищных сертификатов, передает корреспондент RTVI. Закон поддержали 410 депутатов.

Закон позволит властям Курской, Белгородской и Брянской областям до 1 января 2028 принять правовые акты по порядку предоставления в собственность прежним владельцам как незастроенных земельных участков, так и участков с расположенными на них жилыми домами.

Перечень муниципалитетов, где права людей на свою недвижимость будут восстановлены, также установят регионы.

Также вводится ограничение: землю, которую гражданин получит бесплатно, нельзя будет продать в течение трех лет за исключением случаев, когда ее изымают для государственных или муниципальных нужд.

Закон вступит в силу после публикации и будет действовать до 1 января 2028 года.

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко заявила журналистам, что парламентарии ожидают «значительного количества заявлений от граждан, заинтересованных в возврате своей собственности» .

«Это уникальный закон. Сегодня Курская область восстанавливает нормальную жизнь после оккупации, когда люди были вынуждены покидать свои жилища, в которых они жили поколениями. Закон отвечает потребностям людей в приграничных районах, и предлагаемые им меры будут способствовать сохранению экономической, социальной привлекательности этих регионов и позволит гражданам возвратиться», — заявил RTVI депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов.

В законе применен уникальный правовой механизм, отметил в ходе дискуссии глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

«Правовой механизм впервые используется в нашем отечественном законодательстве, и было очень важно сохранить единство нашего правового поля и в то же время решить острейшие задачи жителей приграничных регионов в интересах, я считаю, общенациональных интересов нашей страны», — сказал Гаврилов в ходе обсуждения.

Он добавил, что, согласно полученным от регионов данным, существуют некоторые территории, где жилые дома не были разрушены и могут быть возвращены их владельцам. Депутатами было предложено каждому региону самостоятельно разработать процедуру возврата такого жилья гражданам, сказал Гаврилов.

Также в законе предусмотрены меры поддержки для арендаторов земельных участков, в частности для сельскохозяйственных производителей, арендующих землю на долгосрочной основе. Кроме того, обеспечена возможность корректировки цены по договорам аренды земельных участков, заключённым на торгах, если их использование по целевому назначению было невозможно из-за незаконных действий украинских вооружённых формирований.