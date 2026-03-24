Около 45 человек сейчас ищут в Иркутске пропавшего по пути в лицей ИГУ 16-летнего студента, сообщает ГУ МВД по области. Он перестал выходить на связь 20 марта. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

«В поисках задействованы порядка 45 человек, включая личный состав отдела МУ МВД России “Иркутское”, волонтеров и неравнодушных граждан. Сотрудники полиции и поисковики прочесывают частный и жилой сектор, охватывая дворы, подъезды, дороги, лесополосу и другие возможные места, где может находиться несовершеннолетний», — говорится в сообщении МВД.

В полиции рассказали, что к ним ранее обратилась мать молодого человека, которого в последний раз видела утром 20 марта. Сын ей сообщил, что пойдет на занятия в лицей, но больше его не видели, а телефон он оставил дома — на зарядке. С собой у него была черная спортивная сумка.

Правоохранительные органы попросили всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить им.

В полиции отметили, что подросток ранее не пропадал, а друзья охарактеризовали его как «доброго и отзывчивого» парня.

«За ним не замечали никаких странных наклонностей. В школе проблем не имел, конфликтов не было ни с мамой, ни с отцом. Бунтарем или хулиганом не был. У ребенка, семьи характеристики положительные», — приводит «Аргументы и факты» слова представителей областного МВД.

Позднее в пресс-службе отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что несовершеннолетний пропал около 16:20 по местному времени, а до этого ночевал в общежитии, куда приходил после вечерних тренировок, пишет ТАСС. Телеграм-канал Shot пишет со ссылкой на местных жителей, что очевидцы видели похожего на него юношу 21 марта рядом с Байкалом.

Представители отряда также рассказали, что родственники узнали о его пропаже утром 21 марта, а заявка на горячую линию «ЛизаАлерт» поступила 22 марта около 9:00 по местному времени. Спустя три часа после этого был запущен поиск.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили 23 марта о возбуждении уголовного дела об убийстве по факту исчезновения подростка. Прокуратура Свердловского района Иркутска взяла расследование и ход поисков под контроль.