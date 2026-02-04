Из аптек крупных российских городов пропал препарат для лечения шизофрении и биполярного расстройства 2-го типа — “Латуда”, убедился RTVI. Аптечные агрегаторы и сайты крупнейших сетей сообщают, что препарата нет в наличии и дата поступления в аптеки неизвестна. При этом в Росздравнадзоре проблему отрицают, а импортер обещает, что препарат скоро станет доступен.

«Латуда» — антипсихотическое средство, применяемое при лечении шизофрении и биполярной депрессии. Производится в Японии и Италии. Активное действующее вещество «Латуды» — луразидон — внесено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Аналогов «Латуды» с тем же действующим веществом на российском рынке нет. Хотя в августе 2025 года был зарегистрирован индийский дженерик «Луразидон Кроно», в продажу он так и не поступил.

RTVI проверил наличие “Латуды” через агрегаторы “Мегаптека”, к которому подключено более 20 тысяч точек из 80 регионов страны, и Apteka.Mos. По данным Apteka.Mos 4 февраля “Латуда” не была доступна ни в одной из аптек в 67 регионах, с которыми работает агрегатор. Нет лекарства и в онлайн-магазинах крупнейших федеральных аптечных сетей — “Ригла”, “36,6”, АСНА и других. Сервис “Мегаптека” показал, что в единичных экземплярах препарат в разных дозировках есть в Марий Эл и Татарстане, Архангельской, Кировской, Кемеровской, Самарской областях, а также в Чувашии и Удмуртии.

В Росздравнадзоре отрицают дефицит препарата на рынке. По данным ведомства, в субъектах РФ числятся остатки препарата в количестве 39 тыс. упаковок.

«По данным Аналитической витрины Правительства Российской Федерации, обеспеченность лекарственным препаратом с МНН (международным непатентованным наименованием) Луразидон по всем организациям Российской Федерации составляет 8 месяцев», — сообщили RTVI в Росздравнадзоре.

Однако купить препарат в аптеках крупнейших российских городов в начале февраля 2026 года все еще не представляется возможным. Проблемы с доступностью “Латуды” в аптеках России начались в конце декабря — начале января, сообщили RTVI несколько психиатров, работающих с пациентами с БАР и шизофренией.

По словам психиатра Антона Елисеенко, систематический характер жалобы пациентов на нехватку препарата приобрели к середине января. Тогда врач обратился к импортеру “Латуды” в Россию — фармкомпании ООО «Анджелини Фарма Рус». Ему ответили, что “из-за новогодних праздников в ряде аптек возникла дефектура препарата”, но отгрузки начнутся в ближайшее время.

“Для новогодних праздников проблема длится уже слишком долго, могла решиться гораздо быстрее. Проблемы после новогодних праздников действительно были со многими препаратами, но не такие кардинальные”, — говорит Елисеенко.

В Росздравнадзоре на запрос RTVI ответили, что в последние годы они не наблюдали перебоев с выпуском в гражданский оборот препаратов с действующим веществом луразидон. При этом импортеры не сообщали в ведомство о прекращении или приостановке поставок.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в разговоре с RTVI предположил, что причиной нехватки препарата в аптеках мог стать выросший спрос.

“Судя по динамике потребления на протяжении последних четырех лет, спрос на него действительно довольно динамично растет, это и могло стать причиной нехватки продукта, скажем если его активно выписывают профильные специалисты. Но это только гипотеза, возможно есть какая-то внутренняя проблематика с выпуском препарата. Если же ее нет, компания сможет относительно быстро нарастить поставки и закрыть существующих спрос”, — рассказал он.

В “Анджелини Фарма Рус” на запрос RTVI ответили, что препарат “имеется на складе импортера в достаточном количестве и без ограничений отгружается дистрибьюторам для дальнейшего распространения по аптечным организациям и в ближайшее время должен быть доступен нуждающимся в нем пациентам”.

Тем не менее, психиатры обеспокоены длительным отсутствием препарата от шизофрении и БАР в аптеках. Максим Резников, чьи пациенты столкнулись с отсутствием “Латуды” в аптеках, в разговоре с RTVI отметил, что многие пациенты рискуют остаться без лечения, так как у препарата на российском рынке нет прямых аналогов, дженериков.

«Прекращение терапии у пациентов с шизофренией или биполярным расстройством может привести к ухудшению состояния. Если есть возможность, мы можем пробовать временно снизить дозу, у кого-то из пациентов приходится менять препарат для поддерживающего лечения. Но здесь возникают вопросы с эффективностью и переносимостью: отмена чревата тем, что может возникнуть либо обострение, либо переход на другой препарат может быть сопряжен с большим количеством побочных эффектов», — объяснил он.

Антон Елисеев согласен с тем, что при отмене “Латуды” у пациентов часто сильно ухудшается состояние и возникают рецидивы.

“Прямо сейчас я много занимаюсь вопросом экстренной замены препарата на другие атипичные антипсихотики. Есть люди, резко отменившие препарат с высоких дозировок и испытывающие синдром отмены. К сожалению, другие антипсихотики все же не являются полноценным аналогом луразидона, есть пациенты, у которых все другие варианты перепробованы, есть те, кому другие антипсихотики плохо подходят. В общем, ущерб от такой ситуации здоровью пациентов нанесен значительный”, — заключил он.