В возрасте 87 лет во Франции скончалась легенда итальянского и мирового кинематографа Клаудия Кардинале. О ее смерти 24 сентября сообщило агентство France-Presse со ссылкой на агента актрисы Лорана Саври.

Кардинале (настоящее имя — Клод Жозефин Роз Кардинале) была одной из самых ярких звезд европейского кино 1960-х годов. Она прославилась как муза великих режиссеров — Лукино Висконти, Федерико Феллини и Серджио Леоне. Актриса сыграла роли в лентах, вошедших в золотой фонд кинематографа: «Леопард» (Висконти), «Восемь с половиной» (Феллини), «Однажды на Диком Западе» (Леоне).

Клаудия Кардинале родилась 15 апреля 1938 года в Тунисе в семье итальянцев. Впервые она появилась на экране в короткометражном фильме «Золотые кольца» режиссера Рене Вотье. Путь Кардинале к славе начался неожиданно: в 1957 году она выиграла конкурс красоты «Самая красивая итальянка в Тунисе», главным призом которого была поездка на Венецианский кинофестиваль. Там ее заметили кинопродюсер Франко Кристальди.

Уже в конце 1950-х Кардинале начала сниматься в итальянских фильмах, а настоящая известность пришла к ней после роли Анжелы Бенедетти в драме Лукино Висконти «Рокко и его братья» (1960). Красота, сильный характер и природное обаяние Кардинале покорили зрителей и критиков. Всего она сыграла в более, чем 150 фильмах.

За свою долгую карьеру Кардинале получила множество наград, включая три премии Итальянского национального профсоюза киножурналистов («Серебряная лента»), «Золотого льва» за вклад в кинематограф на Венецианском кинофестивале, «Золотого медведя» на Берлинале и российскую премию «Золотой орел» за выдающиеся заслуги в мировом кинематографе.

Клаудия Кардинале была активной общественной деятельницей, выступая за права женщин и охрану окружающей среды.