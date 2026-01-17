Преподавателя Центра профессиональной подготовки МВД в Коми, где 15 января произошел взрыв, отправили под домашний арест, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по региону. ТАСС уточняет, что обвиняемого зовут Владимир Опарин.

Заседание по избранию меры пресечения прошло 17 января в Сыктывкарском городском суде в закрытом от СМИ режиме. Следствие настаивало на заключении Опарина под стражу. Суд отказался удовлетворить это ходатайство.

Опарин отправлен под домашний арест на два месяца, до 15 марта. Ему запрещено выходить из дома без разрешения следствия и суда, использовать любые средства связи, общаться с участниками по уголовному делу, за исключением проживающих с ним близких родственников и адвоката, пишет ТАСС.

Сам Опарин на суде назвал себя участником боевых действий и ветераном. По словам обвиняемого, у него есть высшее образование, ведомственные награды и знаки отличия.

Опарину вменяют превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий (п.«в» ч. 3 ст. 286 УК), по этой статье грозит до десяти лет лишения свободы. По данным СК, во время занятия со слушателями в здании Центра профподготовки МВД в Сыктывкаре преподаватель привел в действие учебно-имитационную гранату. Она взорвалась, а находившиеся в помещении легковоспламеняющиеся предметы загорелись. Огонь распространился на крышу здания, пожар локализовали на площади 340 кв. м. В результате пострадали 20 слушателей центра.

Помимо дела в отношении Опарина, по факту взрыва в центре МВД возбуждено еще одно уголовное дело — о халатности (ст. 293 УК), они объединены в одно производство. Следователи допрашивают свидетелей и должностных лиц, назначены судебно-медицинские экспертизы, произведена выемка документации. Начальник центра отстранен от исполнения служебных обязанностей.

В минздраве Коми сообщили, что после взрыва в Центре профподготовки МВД в больницах остаются 19 человек, в том числе девять — в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. Шестерых пострадавших перевезли на лечение в Москву: одного — в Национальный центр хирургии имени Вишневского, еще пятерых — в Главный клинический госпиталь МВД. Остальные 13 пациентов находятся в больницах Сыктывкара.