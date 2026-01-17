Преподавателя Центра профессиональной подготовки МВД в Коми, где 15 января произошел взрыв, отправили под домашний арест, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по региону. ТАСС уточняет, что обвиняемого зовут Владимир Опарин.
Заседание по избранию меры пресечения прошло 17 января в Сыктывкарском городском суде в закрытом от СМИ режиме. Следствие настаивало на заключении Опарина под стражу. Суд отказался удовлетворить это ходатайство.
Сам Опарин на суде назвал себя участником боевых действий и ветераном. По словам обвиняемого, у него есть высшее образование, ведомственные награды и знаки отличия.
Опарину вменяют превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий (п.«в» ч. 3 ст. 286 УК), по этой статье грозит до десяти лет лишения свободы. По данным СК, во время занятия со слушателями в здании Центра профподготовки МВД в Сыктывкаре преподаватель привел в действие учебно-имитационную гранату. Она взорвалась, а находившиеся в помещении легковоспламеняющиеся предметы загорелись. Огонь распространился на крышу здания, пожар локализовали на площади 340 кв. м. В результате пострадали 20 слушателей центра.
Помимо дела в отношении Опарина, по факту взрыва в центре МВД возбуждено еще одно уголовное дело — о халатности (ст. 293 УК), они объединены в одно производство. Следователи допрашивают свидетелей и должностных лиц, назначены судебно-медицинские экспертизы, произведена выемка документации. Начальник центра отстранен от исполнения служебных обязанностей.
В минздраве Коми сообщили, что после взрыва в Центре профподготовки МВД в больницах остаются 19 человек, в том числе девять — в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. Шестерых пострадавших перевезли на лечение в Москву: одного — в Национальный центр хирургии имени Вишневского, еще пятерых — в Главный клинический госпиталь МВД. Остальные 13 пациентов находятся в больницах Сыктывкара.