Государственной думе восьмого созыва в 2026 году следует принять закон о Конституционном собрании, о реформе Конституционного суда, а также об увеличении полномочий прокуроров. Об этом в беседе с RTVI заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков.

«Просто необходимо принять закон о Конституционном собрании — закон, который устанавливает порядок созыва такого собрания и порядок его функционирования. И мы такой законопроект будет снова вносить с учетом замечаний», — сообщил Синельщиков.

Конституционное собрание — это особый орган с уникальной компетенцией, он способен переформатировать политическое, экономическое, социальное пространство, изменить существующую модель общественного и государственного устройства, направить страну на новый путь развития, подчеркнул парламентарий.

Депутаты от КПРФ предлагают проект федерального конституционного закона, где прописывается порядок формирования, статус и состав Конституционного собрания в случае изменения основополагающих глав основного закона государства.

«Принятие закона не влечет за собой немедленный созыв Конституционного собрания. Просто появляется закон, который можно всегда применить, когда появится необходимость срочно принять поправку к Конституции. На принятие федерального конституционного закона в лучшем случае уходит год», — пояснил Синельщиков.

Также, по словам депутата, Госдуме необходимо принять поправки в закон о Конституционном суде. Основная претензия к КС — это «нормотворчество Конституционного суда, идущее взамен федеральных законов».

«Там на сегодня все весьма печально, я бы так сказал. Прежде всего, Конституционный суд очень часто превышает свои полномочия, пытается стать законодателем, принимает такие нормы, которые может принимать только Государственная дума. И таких примеров много, достаточно вспомнить смертную казнь. Мораторий на смертную казнь наложили — кто им такое право дал мораторий накладывать? Причем КС не признал принятие соответствующей уголовной статьи кодекса неконституционным, эти статьи остались действующими», — рассказал Синельщиков.

Еще один закон, который следует принять Госдуме в 2026 году, касается расширения полномочий прокурора в сфере уголовного судопроизводства, продолжил депутат.

«В 2007 году резко ограничили полномочия прокурора — до безобразия. И как следствие — рост жалоб граждан. Естественно, депутаты отправляют прокурорам эти жалобы. Прокуроры не имеют власти, которая была раньше. Мы такой законопроект вносили, он был отклонен, будем опять вносить», — сказал Синельщиков.

В результате реформы 2007 года следственные органы были отделены от прокуратуры, функции которой теперь ограничиваются надзором за соблюдением законности. Коммунисты предлагают, в частности, расширить полномочия прокурора на досудебной стадии уголовного судопроизводства.