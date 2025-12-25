Народная артистка России, актриса театра и кино Вера Алентова скоропостижно скончалась в возрасте 83 лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театра имени Пушкина.

Ранее телеграм-канал MSK1 сообщил, что Алентовой стало плохо во время прощания с умершим 20 декабря актером Анатолием Лобоцким — она потеряла сознание, ей вызвали скорую помощь и унесли на носилках.

Вера Алентова родилась в 1942 году в Котласе Архангельской области. В 1960 году ее вместе с матерью зачислили в труппу Орского драмтеатра, где она дебютировала в роли Майи в спектакле «Иркутская история». На следующий год уехала в Москву и поступила на актерский факультет школы-студии Немировича-Данченко при МХАТе, который окончила в 1965 году.

После учебы Алентову приняли в труппу Московского драмтеатра им. Пушкина, где она служила до сегодняшнего дня. Также актриса сыграла немало ролей в кино, известность на этом поприще ей принес фильм «Москва слезам не верит», снятый в 1979 году Владимиром Меньшовым — ее супругом. В 1981 году эта картина получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

С 2009 года Алентова и Меньшов вместе руководили актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. Супруг актрисы умер летом 2021 года.