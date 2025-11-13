Узбекистан после визита своего президента Шавката Мирзиёева в Вашингтон снял все ограничения на вывод в США капитала в «инвестиционных целях» и открыл доступ к своим месторождениям редкоземельных металлов. Помимо этого, страна заключила контракты с США на сумму $100 млрд на закупки самолетов, бобов и хлопка. Как выяснилось 12 ноября, курировать эти соглашения будет глава президентской администрации — старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёва. Она возглавит специально созданный Американо-узбекский деловой и инвестиционный совет.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об Американо-узбекском деловом и инвестиционном совете, договоренность о создании которого была достигнута в ходе его визита в США в начале ноября 2025 года в рамках саммита «С5+1». Совет будет действовать под сопредседательством руководителя администрации президента Узбекистана, старшей дочери президента Саиды Мирзиёвой, и представителя президента США.

Как следует из документа, основной задачей Совета станет координация реализации крупных американо-узбекских инвестиционных и торговых проектов, а также выработка стратегических бизнес-инициатив.

Совет займется созданием нового инвестиционного фонда с участием Корпорации международного финансового развития США (DFC), Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Азиатского банка развития.

По замыслу авторов проекта, деятельность фонда будет направлена на привлечение инвестиций в экономику Узбекистана и финансирование стратегических инфраструктурных проектов.

Еще одна важная деталь — фонд займется «диверсификацией инвестиционного портфеля» Узбекистана, включая использование части валютных резервов Центрального банка страны в высокодоходные и ликвидные активы.

Также, согласно указу, «для усиления координации двусторонних инициатив» с 1 января 2026 года в структуре посольства Узбекистана в Вашингтоне появится должность советника-посланника Администрации президента, который будет курировать взаимодействие с США по «стратегическим проектам», а в Филадельфии, Чикаго, Орландо и Сиэтле будут открыты консульства «для налаживания связей с бизнесом и узбекской диаспорой».

Также с 1 января 2026 года «инвестиционные переводы» в США от узбекских резидентов будут осуществляться уже без ограничений.

Неожиданная атомная многовекторность

«Изучение американских технологий — это естественный шаг в рамках диверсификации, чтобы выбрать самые надежные и выгодные решения для растущей экономики страны», — заявил директор Агентства по атомной энергии («Узатом») Азим Ахмедхаджаев по итогам визита главы государства в Вашингтон.

По словам чиновника, Узбекистан продвигает в атомной сфере «многовекторную политику», и новые контракты с США являются ее продолжением.

«Мы строим АЭС малой мощности с Россией и сотрудничаем с Китаем по малым модульным реакторам и переработке урана», — подчеркнул глава «Узатома».

Напомним, что Государственный департамент США в своем официальном комментарии по итогам переговоров президентов стран Центральной Азии и американского лидера Дональда Трампа сообщил, что Узбекистан будет закупать малые модульные реакторы (SMR) у американских энергокомпаний. Речь идет о проектах, разрабатываемых компаниями Holtec, NuScale и консорциумом GE-Hitachi.

При этом ни одна из этих американских разработок до сих пор не реализована, и они находятся лишь в «бумажном» варианте. Поэтому сообщение о сотрудничестве с США стало неожиданным. До сих пор основным партнером Узбекистана в атомной энергетике считался «Росатом», который уже реализует проект по строительству АЭС в Джизакской области Узбекистана. Изначально здесь предполагалось строительство станции мощностью 330 МВт, состоящей из 6 малых модульных реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Эта станция и должна была стать первым референтным проектом SMR в мире.

В конце сентября этого года «Узатом» и «Росатом» договорились изменить проект. Дополнительное соглашение предусматривает, что в него войдут также и два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Этот проект находится уже на стадии практической реализации — как сообщал «Узатом», в октябре началась выемка грунта под котлован, а непосредственно строительство планируется начать в марте 2026 года.

Необходимо пояснить, что в настоящее время Узбекистан активно модернизирует свою энергетику, пытаясь решить сразу две ее проблемы — энергодефицит и перевод на чистые источники энергии. Оптимальным решением, по мнению властей страны, является форсированное развитие атомной энергетики.

Так, в сентябре этого года глава «Узатома» Азим Ахмедходжаев заявил о возможности строительства в стране малых модульных атомных станций, и по данным агентства, уже рассматривается 14 перспективных площадок под строительство АЭС.

По словам главы «Узатома», подписание соглашения в атомной сфере с США является «подготовительным этапом», и как только «появятся референтные образцы» американских SMR, специалисты «Узатома» проведут их детальный анализ и оценят возможность применения.