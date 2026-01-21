В аэропорту Магадана и на аэродроме в Хабаровске из-за неблагоприятных погодных условий скопилось около 1200 пассажиров, чьи рейсы были отложены или перенаправлены. О ЧП сообщила Дальневосточная транспортная прокуратур.

Как сообщает ведомство, 21 января самолет, следовавший рейсом Москва—Магадан, был вынужден совершить посадку в Хабаровске. Его вылет к месту назначения отложен до завтра, в ожидании находятся 501 пассажир. Это привело к цепной реакции: вылет обратного рейса из Магадана в Москву также перенесен на завтра. На него уже зарегистрировано 340 человек.

Кроме того, в хабаровском аэропорту задерживается вылет в Москву из-за позднего прибытия воздушного судна, а рейсы в Якутск, Охотск и Херпучи отложены по погодным условиям. Здесь отправления ожидают около 400 пассажиров.

Хабаровская транспортная прокуратура организовала в здании аэровокзала мобильную приемную для оперативного реагирования на обращения пассажиров задержанных рейсов. По информации надзорного ведомства, авиаперевозчиками приняты меры по предоставлению пассажирам положенных услуг в соответствии с законодательством. Соблюдение прав граждан продолжат контролировать транспортные прокуроры Хабаровска и Магадана.