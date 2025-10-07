В турецкой Аланье спасатели эвакуировали двух российских подростков, упавших с высоты на скалы в районе Бадемагаджы. По данным Alanya Postası, ребята не смогли выбраться самостоятельно и провели некоторое время на труднодоступном участке до прибытия спасателей.

Как пишет издание, пострадавшими оказались граждане России возрастом 14 и 15 лет. По неустановленной причине они сорвались с высоты в районе близ пещеры Караделик и оказались заблокированными среди камней.

На место происшествия были направлены подразделения жандармерии, спасатели, а также бригады скорой помощи. Совместными усилиями они вытащили подростков из природной ловушки и передали медикам.

Первую помощь россиянам оказали на месте происшествия, после чего их доставили в Государственную больницу Аланьи. Врачи сообщили, что их жизни ничего не угрожает.