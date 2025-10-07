В турецкой Аланье в провинции Анталья во время купания погиб российский турист. Его вытащили на берег отдыхающие и передали медикам, которые не смогли ничем помочь. Об этом пишет Habertürk.

Инцидент произошел в районе Инжекум. По данным издания, во время купания в море 55-летний гражданин России Сергей Красилинков через некоторое время начал тонуть. Его заметили отдыхающие, которые помогли вытащить мужчину из воды и передали бригаде скорой помощи.

Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Тело россиянина направлено в морг судебно-медицинского института Антальи для проведения экспертизы.

Ранее в Аланье спасатели эвакуировали двух российских подростков, которые упали с высоты на скалы в районе Бадемагаджы. Как сообщали местные СМИ, 14- и 15-летние граждане России оказались заблокированными среди камней и не смогли выбраться самостоятельно.