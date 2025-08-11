Польские ученые наткнулись в Антарктиде на кости британского метеоролога, погибшего в ходе экспедиции в 1959 году. Останки удалось найти благодаря леднику, который двигался к морю и обнажил кости вместе с различными предметами.

Останки британского метеоролога, погибшего в Антарктиде в 1959 году, обнаружены благодаря отступающему леднику. Кости ученого обнаружены еще в январе участниками польской антарктической экспедиции.

Останки были переданы для анализа ДНК, который подтвердил — они принадлежат британскому ученому-метеорологу Деннису Беллу, который в возрасте 25 лет погиб, упав в ледяную трещину. На момент случившегося Белл работал исследователем в организации, ставшей впоследствии Британской антарктической службой. «Деннис был одним из многих отважных сотрудников, участвовавших в ранних исследованиях Антарктики в чрезвычайно сложных условиях», — рассказала профессор Дейм Джейн Френсис, глава Британской антарктической экспедиции.

«Я давно не надеялся найти моего брата. Это поразительно, невероятно. Я не могу прийти в себя», — сказал 86-летний брат погибшего Дэвид, проживающий в настоящее время в Австралии. В 1959 году Дэвид был тем, кто открыл дверь дома, когда почтальон принес семье трагическую весть.

Белл родился в 1934 году, учился на метеоролога перед тем, как наняться в экспедицию. «Он был одержим дневниками Скотта», — рассказал Дэвид, имея в виду дневники Роберта Скотта, одного из первооткрывателей южного полюса. Белл отправился в Антарктиду в 1958 году, присоединившись к двухгодичной экспедиции на британской научной станции в Адмиралтейском заливе, состоявшей из 12 человек. Задачей Белла был запуск метеорологических зондов и передача данных по радио в Британию каждые три часа, для чего ему приходилось на морозе запускать генератор. Кроме того, он отвечал за хранилище продуктов в зимнее время.

26 июля 1959 года Белл с напарником Джеффом Стоксом, и еще двумя членами экспедиции, покинули станцию, чтобы забраться на ледник. В какой-то момент собаки ученых стали уставать, и Белл, который шел без лыж, обогнал их, чтобы приободрить, и вдруг провалился в расщелину, оставив отверстие в снегу. Стоукс позвал Денниса, и тот ответил. Он даже смог подняться по брошенной ему веревке почти до края трещины. Однако вместо того, чтобы обвязать веревку вокруг тела, Белл привязал ее к поясу, пояс оторвался, Деннис снова упал вниз и уже больше не отвечал.

Экспедиционные дневники хранят записи о том, что несколькими неделями ранее погиб еще один член экспедиции, Алан Шарман, поэтому моральное состояние оставшихся ученых было тревожным.

Останки были обнаружены 29 января этого года польскими учеными буквально у порога их станции, некоторые кости были найдены на поверхности ледника, некоторые — у его основания. «Ледники под действием гравитации двигают свою массу льда, а вместе с ними совершил свое путешествие и Деннис», — пояснили ученые.

Сообщается, что вместе с ними были найдены наручные часы, радиоприемник, фрагменты бамбуковых лыжных палок, остатки масляной лампы, стеклянные баночки для косметики и куски армейской палатки.