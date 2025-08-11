Польские ученые наткнулись в Антарктиде на кости британского метеоролога, погибшего в ходе экспедиции в 1959 году. Останки удалось найти благодаря леднику, который двигался к морю и обнажил кости вместе с различными предметами.

Останки британского метеоролога, погибшего в Антарктиде в 1959 году, обнаружены благодаря отступающему леднику. Кости ученого обнаружены еще в январе участниками польской антарктической экспедиции.

Останки были переданы для анализа ДНК, который подтвердил — они принадлежат британскому ученому-метеорологу Деннису Беллу, который в возрасте 25 лет погиб, упав в ледяную трещину. На момент случившегося Белл работал исследователем в организации, ставшей впоследствии Британской антарктической службой. «Деннис был одним из многих отважных сотрудников, участвовавших в ранних исследованиях Антарктики в чрезвычайно сложных условиях», — рассказала профессор Дейм Джейн Френсис, глава Британской антарктической экспедиции.

«Я давно не надеялся найти моего брата. Это поразительно, невероятно. Я не могу прийти в себя», — сказал 86-летний брат погибшего Дэвид, проживающий в настоящее время в Австралии. В 1959 году Дэвид был тем, кто открыл дверь дома, когда почтальон принес семье трагическую весть.

Деннис Белл в дальнем правом углу снимка празднует Рождество в Антарктиде в 1958 году — за семь месяцев до своей смерти
Белл родился в 1934 году, учился на метеоролога перед тем, как наняться в экспедицию. «Он был одержим дневниками Скотта», — рассказал Дэвид, имея в виду дневники Роберта Скотта, одного из первооткрывателей южного полюса. Белл отправился в Антарктиду в 1958 году, присоединившись к двухгодичной экспедиции на британской научной станции в Адмиралтейском заливе, состоявшей из 12 человек. Задачей Белла был запуск метеорологических зондов и передача данных по радио в Британию каждые три часа, для чего ему приходилось на морозе запускать генератор. Кроме того, он отвечал за хранилище продуктов в зимнее время.

26 июля 1959 года Белл с напарником Джеффом Стоксом, и еще двумя членами экспедиции, покинули станцию, чтобы забраться на ледник. В какой-то момент собаки ученых стали уставать, и Белл, который шел без лыж, обогнал их, чтобы приободрить, и вдруг провалился в расщелину, оставив отверстие в снегу. Стоукс позвал Денниса, и тот ответил. Он даже смог подняться по брошенной ему веревке почти до края трещины. Однако вместо того, чтобы обвязать веревку вокруг тела, Белл привязал ее к поясу, пояс оторвался, Деннис снова упал вниз и уже больше не отвечал.

Экспедиционные дневники хранят записи о том, что несколькими неделями ранее погиб еще один член экспедиции, Алан Шарман, поэтому моральное состояние оставшихся ученых было тревожным.

Ученые обнаружили останки Денниса вблизи польской антарктической станции Арцтовский
Останки были обнаружены 29 января этого года польскими учеными буквально у порога их станции, некоторые кости были найдены на поверхности ледника, некоторые — у его основания. «Ледники под действием гравитации двигают свою массу льда, а вместе с ними совершил свое путешествие и Деннис», — пояснили ученые.

Сообщается, что вместе с ними были найдены наручные часы, радиоприемник, фрагменты бамбуковых лыжных палок, остатки масляной лампы, стеклянные баночки для косметики и куски армейской палатки.