В Архангельске врач высшей категории из государственной больницы признана виновной в причинении смерти по неосторожности пациентке, которую отправила на МРТ, несмотря на наличие у нее кардиостимулятора. Приговором суда ей назначено ограничение свободы на 1,5 года с запретом заниматься врачебной деятельностью сроком на год.

Как сказано в релизе Октябрьского районного суда, врач не признала вину, хотя не отрицала факта выдачи направления на магнитно-резонансное исследование. Женщина извинилась перед родственниками умершей и после поступления дела в суд направила им деньги в попытке возместить причиненный вред, добавили в инстанции.

Дело, которое разбиралось в суде, касается событий августа 2024 года. По версии следствия и прокуратуры, кардиолог-ревматолог, лечившая пациентку 1948 года рождения, достоверно знала, что у женщины установлен кардиостимулятор и что это является безусловным противопоказанием для проведения МРТ. Тем не менее она допустила ошибку при выборе метода диагностики.

Врач направила пациентку на МРТ правого плечевого сустава в медицинскую организацию, при этом никаких противопоказаний в направлении она не указала, сообщает региональная прокуратура.

Женщина прибыла на процедуру МРТ 26 августа 2024 года. Она предъявила направление от врача, где сотрудники не увидели никаких предостережений и начали проводить исследование. В процессе в работе кардиостимулятора произошел сбой, у пациентки резко остановилось кровообращение и наступила клиническая смерть.

В тяжелом состоянии женщину экстренно госпитализировали, но 29 августа того же года она умерла в стационаре.

Портал 29.RU писал со ссылкой на свой источник, что врач, выдавшая ошибочное направление, работала в Первой городской клинической больнице им. Е. Е. Волосевич, а МРТ делали в частной клинике «Доктор Соран».

Кардиолога обвинили по ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Как поясняет суд, преступление относится к деяниям небольшой тяжести, максимальное наказание по этой части статьи — три года лишения свободы с запретом определенной деятельности на тот же срок.

Дело было передано в Октябрьский суд Архангельска через год после случившегося, в августе 2025-го. Сообщая об этом, прокуратура тогда отметила, что «обвиняемая вину в совершении преступления полностью признала».

Теперь же в релизе суда по факту приговора написано, что врач не признала вину, хотя не отрицала факт выдачи направления на магнитно-резонансное исследование.

Октябрьский суд решил, что врачу не может быть назначено лишение свободы, поскольку она ранее не привлекалась по уголовным делам и имеет «исключительно положительную» характеристику. В итоге ей вынесли приговор с учетом «совокупности смягчающих обстоятельств», сказано в сообщении.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован сторонами.