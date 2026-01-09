В Архангельске самолет авиакомпании «Россия» при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Угрозы безопасности для пассажиров не было. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

9 января воздушное судно выполняло рейс FV6305 из Санкт-Петербурга в Архангельск. Как уточнила «Россия», после посадки произошло «незначительное» пересечение пределов полосы передней стойкой шасси.

Пассажиров, находящихся на борту, высадили через заднюю дверь. Угрозы безопасности не было, заверил авиаперевозчик.

Авиакомпания запросила коэффициент сцепления на ВПП, чтобы сверить с данными, предоставленными экипажу для принятия решения о посадке. Комиссией будут установлены причины случившегося. Кроме того, проверку по факту произошедшего организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

По данным «112», речь идет о судне Sukhoi Superjet, который «накренился» после того, как выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. При эвакуации пассажирам подали авиатрап. Телеграм-канал уточнил, что другой рейс, который должен был приземлиться в этой воздушной гавани, ушел на запасной аэродром в Мурманске.

Ранее Shot писал, что в Москве более 180 авиарейсов задержаны или отменены из-за непогоды. По данным телеграмм-канала, во Внуково на прилет задержано около 30 рейсов, в Шереметьево — 84, в Домодедово — 28. Сотрудники аэропортов расчищают взлетно-посадочные полосы и обрабатывают самолеты противообледенительными реагентами.

Утром ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 9 января в результате аномальных снегопадов высота сугробов на главной метеостанции ВДНХ составила 31 см. В Подмосковье самый внушительный снежный покров зафиксировали в Черустях — 48 см.