Палеонтологи обнаружили в Бразилии останки древнего существа, которое даже в эпоху его обитания можно было назвать живым ископаемым. Странная вывернутая челюсть указывает на то, что это было одно из первых растительноядных животных, говорится в работе, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Находка была сделана в районе формации Педра-де-Фого, где уже находили окаменелые останки вымерших растений и животных. В распоряжении ученых оказалось всего 8 костей — целая нижняя челюсть и несколько ее фрагментов, что недостаточно для реконструкции всего скелета. Тем не менее, удалось сделать вывод, что останки принадлежали ископаемым существам, которые жили 275 млн лет назад и имели причудливый облик.

Найденная челюсть имела характерную особенность — часть зубов его была направлена наружу, часть, более мелких, — внутрь. По словам ученых, это верный признак того, что перед ними останки существ, которые одними из первых перешли к растительноядному образу жизни. Животное назвали Tanyka amnicola, на индейском языке гуарани «таника» означает челюсть, «амникола» — живущий у реки.

«Tanyka принадлежит древней ветви животных, которая не дожила до наших дней, и это действительно странное животное. У челюсти есть это странное закручивание, которое свело нас с ума, пока мы пытались это понять. Мы ломали головы над этим годы, допуская, что это могла быть какая-то деформация, — пояснил автор исследования Джейсон Пардо. — Но на данный момент у нас есть девять челюстей этого животного, включая действительно хорошо сохранившиеся, и все они имеют эту закрученность. Так что это не деформация, это то, как животное было сложено».

Таника относится к большому надклассу животных — тетраподы (четвероногие), который в нашу эпоху включает рептилий, птиц, млекопитающих и амфибий.

Самыми примитивными были так называемые стволовые тетраподы, которые не были ни рыбами, ни амфибиями. Позднее они разделились на две группы — те что откладывали яйца в воде, и вне воды. Современные рептилии, птицы и млекопитающие — потомки представителей группы, откладывавшей яйца на суше. Амфибии — потомки тех, что откладывали яйца в воде. Однако даже после того, как тетраподы разделились на две группы, некоторые стволовые тетраподы не вымерли, и Таника была одной из них.

По словам ученых, в эволюции не раз случалось, что представители новой группы животных развивались параллельно с более древними их предками. Так, первые млекопитающие еще откладывали яйца, но некоторые из них уже переходили к живорождению. И хотя в нашу эпоху большинство млекопитающих размножаются последним способом, сохранились древние представители этого класса, такие как утконос, которые откладывают яйца.

«Учитывая, что Таника оставалась представителем ветви стволовых тетрапод даже после того, как появились более современные тетраподы, она была чем-то вроде утконоса. Она была живым ископаемым своего времени», — пояснил Пардо.

По словам палеонтологов, пока им не удастся найти другие кости, сложно сказать, каким был скелет и тело древнего животного. «Мы можем сказать, сравнивая ее с другими родственниками, что Таника могла выглядеть, как саламандра с немного более вытянутой мордой», — полагает Пардо. Он считает, что длина животного достигала метра, а обитало оно в озерах — на это указывают камни, среди которых найдены останки.