Жительница Бурятии попыталась скрыть смерть своего ребенка, опрокинув на него плиту. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

По версии следствия, днем 9 марта подозреваемая уснула, кормя сына смесью из бутылки. Проснувшись, она обнаружила мальчика мертвым — он задохнулся.

Испугавшись, женщина перенесла тело на кухню и, пытаясь инсценировать несчастный случай, опрокинула на него электрическую плиту.

После этого она вышла из квартиры и направилась в магазин. Вернувшись, женщина позвонила в скорую и сообщила о случившемся.

«Однако в дальнейшем при проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мальчика наступила от асфиксии. Только после этого подозреваемая дала правдивые показания об обстоятельствах произошедшего», — сказано в сообщении ведомства.

Женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности малолетнему ребенку. В Следственном комитете уточнили, что обстоятельства преступления устанавливаются.

В конце февраля в Красноярске под окнами многоэтажного дома в микрорайоне Мясокомбинат обнаружили тела женщины и ее маленькой дочери. Очевидцы рассказали ТВК, что перед падением женщина могла сама выбросить ребенка из окна.

По данным издания, в момент трагедии в квартире находилась мать женщины — она была в ванной. Также дома был старший сын погибшей, он спал в своей комнате. Супруг женщины в это время был в командировке. Возбуждено уголовное дело.