В Липецке женщина попыталась убить двух своих детей и покончить с собой, сообщает СУ СК России по области. Пострадавших госпитализировали.

26 февраля подозреваемая дала своим детям — пятилетнему и восьмилетнему — сильнодействующие лекарственные препараты, после чего попыталась покончить с собой. Через некоторое время женщина передумала и решила сообщить о произошедшем соседке, которая незамедлительно вызвала скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух малолетних детей (ч. 3 ст. 30, п. «а, в», ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее в Ленинградской области 23-летняя иностранка сбросила с общего балкона на 16 этаже двоих своих маленьких детей, после чего свела счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Следственном комитете, младенцы остались живы благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Источник «КП-Петербург» отметил, что детям повезло, поскольку они «упали в сугроб», однако, по предварительной информации, травмы оказались серьезными.

Соседи рассказали, что при жизни женщина работала уборщицей и мыла полы в том же подъезде, где проживала. В статье говорится, что семья приехала из ближнего зарубежья.

В ноябре в квартире на западе Москвы было обнаружено тело шестилетнего мальчика. По предварительным данным, его смерть наступила в результате насильственных действий со стороны его матери, которая после инцидента предприняла попытку самоубийства и была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело.

Mash писал, что супруг обнаружил свою жену без сознания и тело их сына, когда вернулся домой. Рядом с женщиной лежала предсмертная записка, в которой говорилось о неизлечимой болезни.