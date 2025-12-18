В Эквадоре в результате уличного вооруженного нападения погиб защитник местного футбольного клуба высшей лиги «Барселона» из города Гуаякиль и бывший игрок сборной страны Марио Пинейда, ему было 33 года. Также убита его жена, 39-летняя гражданка Перу Жизелла Фернандес. Мать футболиста получила ранения, пишет La República.

По данным полиции, днем 17 декабря двое мужчин на мотоциклах открыли огонь по Пинейде и двум женщинам на одном из проспектов Гуаякиля. Спорстмен умер на месте, его жена скончалась от ранений через некоторое время. Мать игрока была госпитализирована, как сообщается, ее жизни ничто не угрожает.

У погибших супругов остались трое детей.

Как отмечает издание, Пинейду расстреляли через считанные часы после того, как президент эквадорской «Барселоны» Антонио Альварес в открытом письме сообщил, что игрок запросил особую охрану, поскольку «получал угрозы убийством». Он не уточнил, от кого исходили угрозы.

Клуб написал о гибели своего игрока в соцсети X 18 декабря.

«Футбольный клуб “Барселона” с глубоким прискорбием сообщает, что стало официально известно о смерти нашего игрока Марио Пинейды в результате нападения на него», — говорится в опубликованном заявлении.

Там пообещали своевременно предоставить информацию о поминальной службе.

По уровню преступности Эквадор считается одной из самых опасных стран Латинской Америки. В 2025 году там отмечают резкий рост насилия — число умышленных убийств, вероятно, покажет увеличение на 40%, отмечает организация «Глобальная инициатива» со штаб-квартирой в Женеве, состоящая из специалистов в сфере правоохранительной деятельности и занятая поиском стратегий борьбы с преступностью. По ее данным, появление новых преступных группировок, которые обходятся без строгих иерархических структур и крупных главарей, привело к более частым и непредсказуемым актам насилия. Значительная часть преступлений совершается в Гуаякиле как самом густонаселенном городе страны.

Марио Альберто Пинейда Мартинес родился 6 июля 1992 года в Санто-Доминго. Он начал футбольную карьеру в молодежных академиях клубов «Депортиво Бразилиа» и «Панама Спортинг», выступавших во втором дивизионе, рассказывает ESPN Deportes.

В 2012 году игрок дебютировал в первом дивизионе, быстро закрепившись в основном составе. Благодаря своей блестящей игре он начал получать вызовы в сборную Эквадора, а в 2016 году перешел в «Барселону» Гуаякиля.

Пик его карьеры пришелся на сезон 2021 года, когда он продемонстрировал свою наилучшую форму на позиции левого защитника в составе «Барселоны», которая в том году дошла до полуфинала Кубка Либертадорес — главного клубного турнира Южной Америки под эгидой континентальной футбольной конфедерации КОНМЕБОЛ.

На волне успеха Пинейда в 2022 году перешел в бразильский «Флуминенсе», и это был его единственный опыт игры в заграничном клубе. Однако там он не оправдал ожиданий и в 2023-м вернулся в «Барселону». В середине 2024 года футболист перешел в «Эль Насьональ», где получал мало игрового времени, но все же команда тогда выиграла Кубок Эквадора.

Окончательно игрок вернулся в «Барселону» в 2025-м. Его последний матч состоялся 29 августа против «Куэнка Хуниорс» в Кубке Эквадора.