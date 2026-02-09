Черновик официального заявления о смерти осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна был датирован 9 августа 2019 года, следует из материалов, опубликованных Минюстом США. Это на день раньше официальной даты обнаружения его тела в тюремной камере, которая зафиксирована как 10 августа.

В черновике, приписываемом прокурору Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берману, говорится: «Ранее сегодня утром Манхэттенский исправительный центр подтвердил, что Джеффри Эпштейн был найден без сознания в своей камере и вскоре после этого был объявлен мертвым».

Документ также содержит слова поддержки в адрес предполагаемых жертв Эпштейна и заверения в продолжении расследования. Этот черновик входит в число по меньшей мере 23 документов прокуратуры, имеющих разные версии с правками.

Официальный отчет Федерального бюро тюрем о событиях тех дней свидетельствует о ряде нарушений процедуры. Вечером 9 августа, после перевода его сокамерника, Эпштейн остался в камере один.

Согласно отчету, обязательные обходы и пересчеты заключенных в указанный вечер и ночь не проводились, хотя соответствующие документы были заполнены задним числом. Тело финансиста обнаружили утром 10 августа во время раздачи завтрака. Официальная причина смерти, установленная судмедэкспертизой, — самоубийство.

Ранее, в материалах, предоставленных телеканалу CBS News, упоминалась запись с камеры наблюдения, на которой за несколько часов до обнаружения тела видна «оранжевая фигура», направляющаяся к камере Эпштейна. В отчете генерального инспектора эта фигура описана как «неопознанный сотрудник», несущий, предположительно, оранжевое белье или постельные принадлежности.