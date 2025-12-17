Финские власти инициировали процедуру принудительного изъятия виллы российского миллиардера Бориса Ротенберга, расположенной в городе Ханко. Основанием для этой меры стала невыплата налога на недвижимость, сумма которого, как сообщает Yle со ссылкой на реестр, составляет несколько тысяч евро.

По данным финских СМИ, сложности с оплатой возникли из-за того, что предприниматель, включенный в санкционный список Евросоюза, в последние годы не мог перевести средства на свои банковские счета в Финляндии. Представитель Ротенберга, адвокат Микко Мантере, подтвердил, что вопрос о конфискации «находится на рассмотрении», и выразил уверенность в отмене наложенных мер.

Это не первый случай проблем Ротенберга с финской недвижимостью. Ранее у него уже была конфискована коммерческая собственность в Хельсинки из-за долга по коммунальным платежам в размере €27 тысяч. Однако, как пояснил Мантере, после погашения задолженности арест с того объекта был снят.

Согласно финскому законодательству, конфискация означает, что активы нельзя продать, заложить или уничтожить, но формальное право собственности за Ротенбергом сохраняется до окончательного решения суда.

Состояние Бориса Ротенберга, по оценкам Forbes на апрель этого года, составляет $1,3 млрд. Несмотря на российское происхождение и основной бизнес (он является сооснователем «СМП Банка»), его предпринимательская деятельность началась именно в Финляндии с регистрации фирмы Anirina OY.

В 2022 году активы Бориса Ротенберга, включая акции, были заблокированы из-за санкций ЕС. Это привело к парадоксальной ситуации для жителей жилого комплекса, расположенного недалеко от Ханко: они лишились возможности платить арендную платью, так как счета компании-владельца оказались заморожены. Чтобы решить проблему, городские власти взяли управление комплексом на себя.

Однако содержание домов оказалось для муниципалитета слишком обременительным с финансовой точки зрения. Было принято решение выставить недвижимость на онлайн-аукцион. Несмотря на значительный интерес — объявление о продаже просмотрели около 3 тысяч раз — реальные предложения оказались крайне низкими. На текущий момент самая высокая заявленная цена составляет всего €2 000.