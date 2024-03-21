Начала производства и применения в России онковакцин, о скором создании которых в феврале заявил Владимир Путин, можно ожидать в течение двух-трех лет. Об этом RTVI рассказал один из создателей неоантигенных вакцин, специалист Федерального медико-биологического агентства России Василий Лазарев.

«Если будет оказана финансовая поддержка, думаю, что через два-три года онковакцины уже смогут найти применение на площадках тех организаций, которые уже существуют. Я думаю, что после того, как регуляторное давление ослабнет, к тематике будут привлекаться и отечественные частные инвесторы», — рассказал Василий Лазарев.

По его словам, предложенные ранее по инициативе ФМБА поправки, позволяющие производить и использовать препараты переменного состава, в сентябре 2024 года вступят в силу.

«Не знаю, как быстро будут разработаны подзаконные акты, год может уйти на все регуляторные вопросы, приборы есть, производственные помещения, думаю, организовать несложно», — добавил он.

После вступления в силу поправок от Минздрава ждут издания подзаконных актов, регламентирующих требования к производственным площадкам. По словам Лазарева, в настоящее время учреждений, имеющих такие площадки, буквально единицы, например — Онкоцентр Блохина, Федеральный центр мозга и технологий.

«В любом случае организовать у себя такое производство будет довольно затратно, хотя и возможно. Согласно новым поправкам, препарат должен производиться в том же учреждении, где находится больной. Скорее всего, это будут областные центры и может быть, специализированные онкологические учреждения», — добавил Лазарев.

В феврале, выступая на Форуме будущих технологий, Владимир Путин сообщил, что российские ученые подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против опухолей — и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Неоантигенные вакцины — препараты переменного состава, не поддающиеся стандартным процедурам регистрации. Еще недавно врачи не могли их использовать для лечения.